Crolla il tetto di una palazzina Ater, evacuate sei famiglie

Il crollo del solaio in una palazzina Ater di Grado.

Un condominio Ater in via Pampagnola, nella zona della Colmata, è stato evacuato nella mattina di ieri, 2 settembre, dopo il crollo di parte del tetto. L’incidente potrebbe essere dovuto alle forti piogge degli ultimi giorni.

Il cedimento ha interessato l’area delle soffitte, dove il controsoffitto si è prima gonfiato e poi è crollato parzialmente. I Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente, hanno dichiarato l’edificio inagibile per il timore di un ulteriore crollo. Le sei famiglie residenti, tutte illese, sono state evacuate e hanno trovato alloggio temporaneo in una struttura ricettiva del Comune.

Ilpresidente dell’Ater ha annunciato che mercoledì è previsto un sopralluogo tecnico, che verrà effettuato anche con l’ausilio di un drone, per valutare la situazione e la sicurezza degli edifici coinvolti. Per precauzione, l’ispezione verrà estesa anche alle altre cinque palazzine Ater della zona, risalenti al 1949 e in seguito ristrutturate.