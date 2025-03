Smottamento a causa delle forti piogge, chiusa la strada da Grimacco a Cepletischis

Chiusa la strada da Grimacco a Cepletischis.

Uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della strada che collega Grimacco a Cepletischis nel primo pomeriggio di domenica 16 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cividale per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni.

In particolare, alcuni alberi sono caduti, a causa delle forti piogge, ostruendo la carreggiata in prossimità del passo San Martino, lungo il percorso verso Polava. Per ripristinare la viabilità sarà necessario l’intervento di una ditta specializzata, già attivata per rimuovere gli alberi e liberare la strada. Il tratto dovrebbe essere riaperto entro martedì.