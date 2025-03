Nevicate fresche e skipass scontati: ultimi giorni per sciare in Friuli

Da domani i prezzi degli skipass si abbassano.

Le recenti nevicate hanno portato un bel manto bianco sulle montagne del Friuli Venezia Giulia e se a questo si aggiunge che domani entreranno in vigore i prezzi ribassati per gli skipass in tutte le aree sciistiche della regione, ecco che l’occasione è ghiotta per gli sciatori che vogliono godersi le ultime discese.

I prezzi ribassati degli skipass.

Con le riduzioni della bassa stagione, ora uno skipass per chi non gode di altre scontistiche costa 31,00 euro al giono, 57 euro per due giorni e 167,00 euro per una settimana consecutiva. La chiusura degli impianti è prevista, ad oggi, per il 30 marzo, ad eccezione di Sella Nevea che continuerà fino al 13 aprile.