I giovani di Manzano in campo per ripulire il Natisone

Moltissimi i rifiuti trovati lungo il fiume.

Una giornata dedicata alla pulizia del Natisone per sensibilizzare tutta la popolazione su un corretto rapporto con la natura ad iniziare proprio dal fiume che attraversa il nostro territorio. Si è svolta ieri l’iniziativa del Comune di Manzano Natisone d’Autunno dove molti giovani dalle 9 e 20 si sono ritrovati al parcheggio del cimitero di Manzano.

L’organizzazione è a cura dei volontari dell’Associazione “Fare Verde”, in sinergia con la Pro Loco di Manzano e con la collaborazione della Protezione Civile. Il Comune di Manzano è anche capofila del Contratto di fiume del Natisone che persegue un importante obiettivo di valorizzazione di uno dei principali corsi d’acqua della regione in condivisione sia con i Comuni che fanno parte dell’asta fluviale, sia con gli altri portatori di interessi.

Moltissimi i rifiuti trovati: delle gomme delle auto alla plastica, vari oggetti in metallo e anche una cucina. Sono stati circa 70 i sacchi raccolti dai volontari. Al termine della mattinata si è tenuto un incontro conviviale organizzato dagli Alpini di Manzano presso la loro sede. Un’occasione per fare il bilancio dell’attività svolta, per capire meglio quali e quanti rifiuti deturpano il territorio e quali ulteriori attività potranno essere messe in campo.