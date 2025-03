Il Frico sbarca su Rai 2 a “I fatti vostri”.

Il frico friulano ha trovato spazio a “I fatti vostri”, lo storico programma mattutino di Rai 2. A portare in scena questa pietanza simbolo della tradizione friulana è stata Giorgia De Luca, cuoca contadina di Coldiretti Fvg Campagna Amica e titolare dell’agriturismo Daur de Lune di Faedis.

Davanti alla conduttrice Anna Falchi e al pubblico della trasmissione, Giorgia De Luca ha presentato la sua ricetta del frico, con ingredienti le patate (1,2 chilogrammi per 4 persone), il montasio fresco (3 mesi, 250 grammi), il montasio mezzano (5 mesi, 100 grammi), una piccola cipolla, sale, un pizzico di pepe e due cucchiai di olio di mais.

“Il frico nasce come ricetta povera – ha raccontato Giorgia in tv –. Patate e cipolle sono da sempre gli ortaggi che si conservano meglio d’inverno. Oltre un secolo fa si utilizzavano “lis strisulis”, le striscioline, i ritagli delle forme del formaggio appena messo in forma e pressato. L’eccesso che fuoriusciva dallo stampo veniva tagliato, perché il formaggio doveva essere venduto o barattato con altre merci. Oggi si utilizzano ancora “lis strisulis”, ma si aggiunge il formaggio di qualità“.