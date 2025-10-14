La collaborazione per portare il Frico Furlan sulle tavole degli italiani.

Dal cuore autentico del Friuli alle case di tutta Italia: il “Frico Furlan” di Montasio Dop entra ufficialmente nella grande famiglia Bofrost marchio leader nella distribuzione a domicilio di prodotti surgelati e freschi di alta qualità.

Piatto iconico della cucina friulana, il “Frico Furlan” è una preparazione a base di patate e formaggio Montasio Dop. Croccante e dorato in superficie, morbido e filante all’interno, rappresenta una proposta versatile, ideale sia come piatto unico che come secondo dalla forte personalità gastronomica. “Con l’ingresso del Frico di Montasio Dop nel nostro catalogo – dichiara Natascha Roncadin, responsabile Ricerca&Sviluppo – desideriamo offrire alla nostra clientela un piatto unico che racchiude gusto, autenticità e storia. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare le nostre eccellenze, proponendo specialità che uniscono innovazione e radici territoriali. Questo è un piatto gustoso che incarna perfettamente tutti questi valori”.

Un riconoscimento importante anche per il Consorzio del Formaggio Montasio Dop, che vede in questa collaborazione l’opportunità di valorizzare una tradizione casearia unica, tramandata da oltre 250 anni, che segue un disciplinare rigoroso, sempre nel rispetto della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

“Il Frico non è soltanto una pietanza – sottolinea il direttore del Consorzio Montasio, Renato Romanzin – ma un viaggio sensoriale ed emozionale che si tramanda da diverse generazioni. Ogni morso racconta la storia del Friuli e della sua gente: il calore della famiglia, i sapori autentici delle malghe, la convivialità delle tavole imbandite e la bellezza di una terra fiera e generosa. È un piatto che oltre ad essere particolarmente gustoso, custodisce e trasmette valori di genuinità, passione e tradizione”. Con questa nuova proposta, Bofrost e il Consorzio Montasio si sono fatti ambasciatori di un gusto gastronomico che sa di casa e di autenticità, fatto di memoria, territorio e cultura.