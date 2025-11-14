Una friulana in finale nel concorso nazionale Extra Cuoca

Laura Martinuzzo alla finale nazionale di Extra Cuoca.

È Laura Martinuzzo l’unica cuoca professionista del Friuli-Venezia Giulia in finale alla V edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale ideato per valorizzare il talento delle cuoche professioniste promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e da Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione Italiana Cuochi). Martedì 2 dicembre 2025 a Perugia la “Sfida ai fornelli” per decretare le vincitrici della quinta edizione del concorso nazionale.

Laura Martinuzzo, residente a Moimacco, si è classificata tra le finaliste con il dolce “Autunno” per cui ha utilizzato l’olio dell’Agraria Riva del Garda – olio e.v.o. 46° Parallelo Biologico.

Laura Martinuzzo si prepara così a sfidare le migliori cuoche professioniste delle altre regioni italiane. Dal Nord al Sud, sono tante le storie e le ricette che raccontano territori, tradizioni e innovazione. Accanto a Laura, ecco alcune delle colleghe in gara: