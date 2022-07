Il cartone che racconta le radici del Refosco.

Dietro un grande prodotto c’è sempre una grande storia. O comunque una storia che vale la pena raccontare e far rivivere. Con questa intenzione è nato “I racconti di ReFosco”, il film di animazione che racconta quello che è la zona di Savorgnano. Così che attraverso le storie del territorio si possa trasmettere meglio cosa è il vino. Il film sarà trasmesso in anteprima a “Calici di Stelle”. L’appuntamento per la visione del filmato è venerdì 5 agosto dalle ore 20.00, in villa Pitotti a Povoletto.

Lo scopo del progetto è quello di recuperare elementi della tradizione quasi dimenticati, relativamente alle località di produzione del Refosco, inserendoli in alcune brevi storie animate, che costituiscono un’opportunità di comunicazione moderna e simpatica, con target famiglie, ma non solo.

“Con l’ausilio di un team professionale e organizzato”, ci spiega l’assessore alla comunicazione Lisa Rossi, “abbiamo voluto contribuire a valorizzare ciò che le Istituzioni, gli Enti e i Consorzi del Friuli tutelano e promuovono. Un progetto dal valore promozionale ma anche educativo, che sappia emozionare grandi e piccoli”.