L’originale Tirime su protagonista in 11 locali del Friuli Venezia Giulia

La degustazione della storica ricetta del Tirime su protagonista nei locali della regione

In occasione del Tiramisù Day, sabato 21 marzo, undici ristoranti del Friuli Venezia Giulia parteciperanno al progetto culturale “Il gusto dei saperi”, offrendo la possibilità di assaggiare la versione storica del dolce conosciuto come “Tirime su”. Si tratta della ricetta originaria ideata nel 1935 dal ristoratore Mario Cosolo, riconosciuta nel 2017 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali tra le varianti storiche del tiramisù della regione.

Secondo la documentazione storica raccolta negli anni, proprio la variante “isontina” del dolce avrebbe la primogenitura rispetto ad altre interpretazioni successive. Per l’occasione, il dessert sarà proposto nei menu dei ristoranti aderenti a un prezzo speciale di 6,5 euro per chi si presenterà a pranzo sabato 21 marzo.

A promuovere l’iniziativa è il Consorzio Culturale del Monfalconese – Ecomuseo Territori, titolare del marchio “Tirime su – Coppa Vetturino”, impegnato nella tutela e nella valorizzazione del dolce come patrimonio culturale e identitario della Venezia Giulia. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare le tradizioni gastronomiche locali, considerate parte integrante della cultura e della storia del territorio.

Dove assaggiare il Tirime su

I locali che partecipano all’iniziativa sono distribuiti tra diverse province della regione. Tra questi figurano la Locanda Devetak 1870 a San Michele del Carso, la Trattoria Da Nando di Mortegliano, Al Granaio a Fiumicello Villa Vicentina, La Chincaglieria a Gorizia, Rosen Bar sempre a Gorizia, la Trattoria Barbablù di Ronchi dei Legionari, Ai 9 Girasoli e Original Joe’s a Monfalcone, Osteria Casa di Pepe e Casa di Pepe pizza e cucina a Trieste, oltre a Il Giardino Segreto a Fogliano di Redipuglia.

La ricetta originale

Il “Tirime su” è un dolce al cucchiaio servito in coppa e composto da uno strato di mousse al cioccolato e uno di mousse allo zabaione, intervallati da pan di Spagna imbevuto di liquori.

La ricetta fu ideata nel 1935 da Mario Cosolo per partecipare a una gara di pasticceria dedicata al re Vittorio Emanuele III, distinguendosi come proposta vincente. Dopo la Seconda guerra mondiale Cosolo gestì il ristorante di famiglia “Al Vetturino” di Pieris, che nel 1959 ottenne anche una stella Michelin, attirando nel locale numerosi personaggi dello spettacolo e dello sport dell’epoca.

Gastronomia come identità del territorio

“Nell’ottica di valorizzare il patrimonio culturale del territorio abbiamo sempre voluto attribuire la giusta dignità anche all’enogastronomia, a nostro avviso uno degli aspetti significativi di un popolo – commenta il presidente del CCM, Davide Iannis, che, attraverso il progetto “Il gusto dei saperi” promuove le eccellenze alimentari del territorio, considerate come aspetti fondanti dell’identità culturale della comunità.



“In questo senso – prosegue Iannis – il miglior esempio è quello del ‘Tirime su’, il dolce più famoso al mondo nato nel Friuli Venezia Giulia, che vogliamo promuovere anche come volano turistico. Venire ad assaggiare il ‘Tirime su’ significa quindi avvicinarsi alla cultura e all’identità del nostro territorio, ma può essere l’occasione di scoprire anche le bellezze storiche, artistiche e naturalistiche che lo contraddistinguono e lo rendono speciale”.