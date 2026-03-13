Andrea Peressutti alla guida della Federazione nazionale dei Maestri del Lavoro.

Federmanager e Cida Friuli Venezia Giulia esprimono soddisfazione per l’elezione del pordenonese Andrea Peressutti alla guida della Federazione nazionale dei Maestri del Lavoro. L’incarico, che coprirà il quadriennio 2026-2029, rappresenta un riconoscimento a una lunga carriera nel mondo industriale e nell’associazionismo professionale.

Una carriera tra industria e relazioni industriali

Peressutti ha costruito gran parte del proprio percorso professionale all’interno di importanti gruppi industriali. Entrato inizialmente nel gruppo Zanussi, poi confluito in Electrolux, ha svolto in un primo momento attività tecniche in ambito industriale per poi orientarsi progressivamente verso la gestione delle risorse umane e le relazioni industriali.

Dal 1990 al 2001 è stato direttore delle Risorse umane in diverse aziende del gruppo Electrolux, operando negli stabilimenti produttivi di Forlì, Mel in provincia di Belluno e Sole-Comina a Pordenone. Successivamente, dal 2001 al 2006, ha ricoperto il ruolo di direttore del personale nel gruppo ACC, seguendo in particolare gli stabilimenti di Mel e Rovigo.

Negli anni successivi ha svolto attività di consulenza nel campo delle risorse umane e delle relazioni industriali. Dal 2007 al 2020 ha collaborato con la direzione del personale di Servizi Italia e Coopservice, mettendo a disposizione la propria esperienza maturata nel settore industriale. Nel corso della carriera ha inoltre partecipato alla delegazione industriale impegnata nelle trattative sindacali per il rinnovo dei contratti collettivi di categoria.

Ruoli nelle associazioni industriali

Parallelamente all’attività aziendale, Peressutti ha ricoperto diversi incarichi nel sistema associativo. Tra il 2004 e il 2007 è stato presidente della sezione industrie metalmeccaniche dell’associazione degli industriali della provincia di Belluno, mentre nel 2004 ha fatto parte della giunta di Federmeccanica. Negli anni tra il 2010 e il 2014 è stato anche consigliere di amministrazione in alcune aziende.

L’impegno nel territorio e nei Maestri del Lavoro

Il suo percorso comprende anche un impegno nella vita pubblica locale. Dal 1975 al 1985 è stato vicesindaco e assessore comunale nel Comune di Sesto al Reghena.



Dal 2019 è attivo all’interno della Federazione nazionale dei Maestri del Lavoro, dove ha ricoperto diversi incarichi: prima viceconsole provinciale, poi console regionale. Il 10 marzo 2026 è arrivata l’elezione a presidente nazionale della Federazione per il quadriennio 2026-2029.



Peressutti è iscritto a Federmanager Friuli Venezia Giulia dal 1° marzo 2007. Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui la Stella al Merito del Lavoro e il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.