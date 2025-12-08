Addio a Sergio Da Re: fu tra i fondatori di Aprilia Marittima

Sergio Da Re si è spento a 84 anni.

Sergio Da Re, imprenditore e tra i protagonisti dello sviluppo turistico della Riviera friulana, si è spento domenica 7 dicembre nella sua abitazione di Aprilia Marittima. Nato nel 1941, Da Re ha segnato con il fratello Roberto la storia recente della località, contribuendo a trasformarla in uno dei poli nautici più importanti dell’Alto Adriatico.

Negli anni ’70 i due fratelli furono tra i soci fondatori di Aprilia Marittima e nel 1974 diedero vita alla Darsena Centrale, infrastruttura chiave per l’avvio di un turismo nautico strutturato. Successivamente sorsero altre darsene e complessi ricettivi che hanno definito il volto moderno della località.

Nel 1989 fondarono la Marina Punta Gabbiani, oggi ancora gestita dalla famiglia e punto di riferimento per diportisti e operatori del settore. Da Re lascia la moglie Daniela Canova, con cui era sposato da 57 anni, e la figlia Monica, attiva nella gestione della marina insieme al cugino Marco. Al di fuori dell’attività imprenditoriale, era appassionato di lettura, golf e navigazione. I funerali si svolgeranno in forma privata.