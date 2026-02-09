Latisana, donna in ospedale a causa dell’incendio del materasso.

Paura a Latisana nella serata di ieri, domenica 8 febbraio: erano circa le 22.30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Florida, nel comune di Latisana, per un incendio all’interno di un appartamento. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato la casa invasa dal fumo, causato dal fuoco che stava consumando un materasso.

Una volta spento il principio di incendio, una donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 in ospedale per accertamenti, per aver respirato proprio i fumi di combustione generati dall’incendio del materasso.