The White Affair, l’evento dedicato al mondo del matrimonio conquista il pubblico

Grande successo per The White Affair – An Immersive Experience, l’evento dedicato al mondo del wedding che si è svolto ieri nella suggestiva cornice di Villa Caiselli Casa a Cortello di Pavia di Udine. Un appuntamento in anteprima esclusiva per il Friuli Venezia Giulia, capace di coniugare eleganza, creatività, valorizzazione del territorio e attenzione al sociale, anche grazie alla partnership con ANDOS – Associazione Donne Operate al Seno.

In rappresentanza dell’Associazione, accanto alle modelle che hanno sfilato con abiti da cerimonia e da sposa, hanno partecipato alla passerella anche alcune donne operate al seno, regalando alla serata un messaggio di forza, inclusione e profonda umanità.

Un format innovativo e coinvolgente che ha raccontato il matrimonio come esperienza a 360 gradi, unendo moda, arte, cucina, musica e benessere, e mettendo in rete le eccellenze del Friuli Venezia Giulia. L’evento ha registrato il sold out, con oltre 80 ospiti presenti (70 a cena, oltre alle autorità e alla stampa all’aperitivo), riscuotendo grande entusiasmo da parte del pubblico, dei professionisti del settore e delle istituzioni.

Le dichiarazioni.

Numerose le autorità intervenute, che hanno espresso piena soddisfazione per un evento considerato strategico per la valorizzazione del territorio e del turismo regionale. Tra queste, il Sindaco di Pavia di Udine, Beppino Govetto, che ha sottolineato come manifestazioni di questo livello siano fondamentali per creare economia, sinergia tra le attività e nuove opportunità di sviluppo. Sulla stessa linea Lorenzo Patti, Consigliere Comunale con delega alla Promozione del benessere psicofisico e degli stili di vita, che ha evidenziato il valore del wedding come cammino condiviso, profondamente legato ai luoghi scelti per celebrare i momenti più importanti della vita.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dagli organizzatori. Silvia Bonato Pinat di SBP’S Events, responsabile della progettazione e regia dell’evento, ha ribadito l’obiettivo di creare un appuntamento capace di alzare costantemente l’asticella qualitativa e organizzativa, favorendo la collaborazione tra le eccellenze locali. “Fare rete – ha spiegato – è fondamentale per promuovere il Friuli Venezia Giulia come destinazione per matrimoni sempre più curati, autentici e memorabili”. La partecipazione di ANDOS, ha aggiunto, ha conferito all’evento un valore ancora più profondo, unendo finalità benefiche e progettualità imprenditoriale.

Particolarmente sentite anche le parole di Mariangela Fantin, presidente di ANDOS, che ha ricordato come in ogni storia d’amore convivano forza, sostegno e speranza: gli stessi valori che accompagnano ogni giorno le donne operate al seno. “Partecipare a una serata dedicata agli sposi – ha detto – significa celebrare la vita e il coraggio di affrontare insieme anche le prove più difficili”.

Tra i momenti più emozionanti della serata, la partecipazione dei bambini nei panni di paggetti e damigelle, che ha regalato attimi di tenerezza e spontaneità, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più autentica.

Uno sguardo al futuro

Il settore del wedding si conferma in forte crescita e, grazie alla configurazione geografica del Friuli Venezia Giulia, al patrimonio artistico-culturale delle ville storiche e all’eccellenza enogastronomica, rappresenta un bacino strategico per attrarre coppie da tutta Italia e dall’estero, offrendo servizi di alta qualità e autentica eccellenza.