Latisanese ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente sulla A28

L’incidente sulla A28.

È ricoverato in gravissime condizioni all’ ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine il cinquantaquttrenne latisanese M.G. , al volante della Fiat Panda rimasta coinvolta nel terribile incidente stradale al confine con il territorio di Cinto Caomaggiore, nella serata di giovedì 20 febbraio.

L’automobilista stava percorrendo il tratto autostradale A28, sulla carreggiata sud verso Portogruaro, nel comune di Sesto al Reghena, come sottolineano più fonti. Lo scontro ha coinvolto una Mini guidata da una donna di San Quirino, oltre ad un camion. L’urto della Panda, che si sarebbe infilata sotto al camion, è stato violentissimo, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per estrapolarne il corpo dall’abitacolo e trasportarlo in elisoccorso al nosocomio.

Il latisanese ha riportato gravi fratture estese in tutto il corpo. La donna, invece, è stata dimessa dopo una notte di ospedale. Illeso il camionista. Sulla dinamica indaga la Polstrada di Pordenone per competenza.