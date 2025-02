Cresce il numero di minori con disabilità, nuovi servizi per l’autonomia e l’inclusione

Potenziati i servizi per i minori con disabilità.

Cresce l’attenzione verso l’inclusione e il supporto ai minori con disabilità nel territorio di Pordenone. Si è concluso con successo il percorso di coprogrammazione promosso dal Comune, in qualità di ente gestore dell’Ambito del Noncello, insieme a sette cooperative accreditate. L’obiettivo? Rispondere in modo concreto ai bisogni emergenti, offrendo nuove opportunità di crescita e autonomia ai più giovani.

A breve prenderanno il via tre laboratori dedicati a diverse fasce d’età – scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado – con un focus sullo sviluppo delle autonomie personali e sul benessere psico-fisico. Gli incontri si terranno in orario extra-scolastico, due pomeriggi a settimana, presso le sedi delle cooperative coinvolte. Il servizio potrà accogliere fino a 25 bambini e ragazzi, garantendo un rapporto educatore-utente di uno a due.

“Questa progettazione, assieme alle linee guida per l’inclusione scolastica – dichiara l’assessore Guglielmina Cucci – rappresenta l’impegno dei Servizi Sociali nel rispondere in maniera innovativa e sostenibile alle esigenze in crescita. Il numero di minori con certificazioni di disabilità è in aumento, e con esso la spesa dedicata ai servizi. Nel 2024 i beneficiari dei progetti individuali sono stati 313, per un investimento complessivo di oltre 3,1 milioni di euro. Grazie a questa coprogrammazione, ampliamo concretamente l’offerta e le opportunità a disposizione”.