Il Gin friulano conquista il Pitti Taste di Firenze

Il nuovo gin Zopp al Pitti Taste di Firenze.

I colori della bandiera storica del Friuli, ovvero il blu, il giallo e il rosso. Il nome che richiama quello della località da cui prende le origini. Si chiama “Zopp“, è il nuovo gin lanciato da Daniele Lecinni, imprenditore titolare dell’osteria Mulino di Zoppola, che ha già conquistato riconoscimenti internazionali al World Gin Awards di Londra e al The WineHunter haward di Merano con la sua linea di distillati “Risorgimento 5“.

Ora un nuovo prodotto, una nuova sfida, che ha avuto come battesimo una vetrina illustre, il Pitti Taste, ovvero la rassegna di eccellenze enogastronomiche che si tiene ogni anno a Firenze all’interno di Pitti Immagine. Proprio dai frequentatori della kermesse toscana, Zopp ha riscosso il primo importante gradimento. Per il suo gusto “dritto”, pervaso dalle fragranze di ginepro e bergamotto. Ma frutto di una ricetta variegata, che tra le botaniche comprende cardamomo, macis arillo, coriandolo, diverse tipologie di pepe e di the. Tutti ricavati dal territorio circostante. Non ci si sposta dalla regione Friuli Venezia Giulia nemmeno per trovare chi lo imbottiglia, attuando scrupolosamente la ricetta di Zoppola, ovvero il liquorificio Italia di Trieste.

“Felici – ha affermato Daniele Lecinni – che il suo debutto sia avvenuto in una delle fiere enogastronomiche più prestigiose del panorama nazionale e non solo. E altrettanto contenti che grazie a questo prodotto il nome di Zoppola e della nostra regione abbia avuto una visibilità particolare. Fra circa un mese e mezzo ci sarà il lancio vero e proprio sul mercato. Il nostro bacino di riferimento sarà ovviamente quello dei cocktail bar e più in generale di tutti coloro che coltivano l’arte della mixology all’insegna del gusto e della qualità”.

Come logo è stata scelta un’immagine in stile pop, che esalta, come detto, i colori della regione storica Friuli e che mette in grande risalto le lettere iniziali del nome della cittadina madre. Perchè “Zopp” punta a conquistare gradualmente nuovi confini, ma rimanendo fermamente ancorato alle proprie origini.