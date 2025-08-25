In Friuli apre un nuovo McDonald’s e cerca 45 lavoratori. Come candidarsi

Nuovo McDonald’s a Latisana.

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Latisana e lancia una campagna di selezione per 45 nuove assunzioni. Le candidature sono aperte online per partecipare alla tappa locale del McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante che accompagna le nuove aperture in tutta Italia.

Opportunità di lavoro e crescita professionale

L’azienda cerca persone motivate, con voglia di lavorare in team e a contatto con i clienti. McDonald’s offre contratti stabili (il 92% del totale) e percorsi di formazione strutturati, con possibilità di crescita professionale rapida. I nuovi collaboratori entreranno a far parte di un ambiente di lavoro giovane, inclusivo e meritocratico, dove tutti hanno le stesse opportunità.

Come partecipare alle selezioni

I candidati interessati possono iscriversi sul sito McDonalds.it entro il 5 settembre, compilando un questionario e caricando il proprio CV. La prima fase di selezione prevede un test volto a individuare i punti di forza dei partecipanti.

Chi supererà il test riceverà una convocazione per la tappa del Job Tour a Latisana, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Sarà anche l’occasione per confrontarsi direttamente con chi già lavora nei ristoranti della zona, ascoltando le loro esperienze. La nuova apertura di Latisana rientra nel piano di crescita nazionale di McDonald’s, che per il 2025 prevede 5.000 nuove assunzioni in tutta Italia.