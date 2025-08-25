Friuli protagonista a Venezia: tre film alla conquista del Festival del Cinema

Le tre opere del Fvg al Festival del Cinema di Venezia.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma protagonista alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025), portando al Lido tre opere selezionate in diverse sezioni del festival: “Un anno di scuola” di Laura Samani, “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli e “Confini, canti” di Simone Massi.

Tre storie diverse, accomunate dal forte legame con il territorio e dal sostegno della FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, che da anni promuove produzioni cinematografiche regionali, valorizzando location, maestranze e identità culturale.

“Un territorio strategico per il cinema”

“Questa presenza significativa non è frutto del caso”, commenta l’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini. “Edizione dopo edizione, il Friuli Venezia Giulia si conferma un riferimento strategico per le produzioni cinematografiche italiane e internazionali. Grazie alla qualità delle location, alla competenza delle maestranze locali e al sostegno della FVG Film Commission, il nostro territorio è capace di attrarre progetti importanti, rafforzando anche la promozione turistica. Al Festival del Cinema di Venezia il Friuli Venezia Giulia porterà tutte le sue anime, dalle vicende di confine di Trieste e Gorizia all’incanto delle nostre montagne”.

Le opere in programma

“Un anno di scuola”, in concorso nella sezione Orizzonti, sarà proiettato domenica 31 agosto alle 14.00 in Sala Darsena. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Giani Stuparich, il film è ambientato nella Trieste del 2007, anno dell’ingresso della Slovenia in Schengen, e racconta l’arrivo di Fred, una diciottenne svedese, in una classe di soli maschi.

Girato principalmente all’I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova – L. Galvani” di Trieste e in altre location tra Trieste e Muggia, il progetto ha coinvolto studenti in un percorso PCTO, dimostrando la capacità della regione di integrare cinema e formazione. La produzione è di Nefertiti Film con RAI Cinema, in coproduzione con TOMSA Films e Arte France Cinéma, distribuito in Italia da Lucky Red.

“La valle dei sorrisi”, fuori concorso, sarà proiettato sabato 30 agosto a mezzanotte. Il thriller psicologico è ambientato in un immaginario paese di montagna, Remis, dove Matteo, un adolescente, è ritenuto in grado di assorbire il dolore della comunità. Il cast include Michele Riondino, Paolo Pierobon e Romana Maggiora Vergano.

Le riprese si sono svolte tra Pontebba, Tarvisio, Malborghetto, Valbruna e Sappada, con oltre 20 maestranze locali e 500 comparse. Prodotto da Fandango e Nightswim in coproduzione con Spok, il film sarà distribuito in Italia da Vision Distribution dal 17 settembre.

“Confini, canti”, cortometraggio d’animazione, sarà presentato venerdì 5 settembre come evento speciale di chiusura della SIC@SIC. Ambientato al piazzale della Transalpina di Gorizia, il progetto fa parte dell’iniziativa “Corti senza Confine”, promossa dalla Direzione centrale cultura e sport della Regione in collaborazione con FVG Film Commission – PromoTurismoFVG e inserita nel programma culturale ufficiale di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura. L’opera è prodotta da Pinangelo Marino per Rumore Srl.

Networking e promozione

Anche quest’anno la FVG Film Commission – PromoTurismoFVG sarà presente al Lido con attività di networking e incontri di settore, per continuare a promuovere le eccellenze cinematografiche regionali e attrarre nuove produzioni sul territorio.