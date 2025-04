A Latisana torna l’appuntamento con la selezione di Miss Italia

Torna Miss Latisana, la selezione valida per Miss Italia.

Anche quest’anno a Latisana si rinnova l’appuntamento con una selezione valida per Miss Italia. Domenica 13 aprile, infatti, alle ore 16.30 in Piazza Indipendenza si eleggerà “Miss Latisana”, in occasione della “Festa di Primavera” organizzata dal Comune di Latisana in collaborazione con la Pro Latisana ed il “Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia”.

Lo spettacolo, coordinato dallo staff dell’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti esclusivista di “Miss Italia” in Regione sarà presentato da Michele Cupitò mentre la “colonna sonora” verrà selezionata in consolle da “Roger d.j.”.

Ospiti dell’evento la cantante Nicole Vioto vincitrice del titolo nazionale di “Miss Italia Talento 2024” ed Eleonora Paron “Miss Friuli Venezia Giulia 2024” che lo scorso anno si aggiudicò il titolo di “Miss Latisana”.

Verso la finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia.

La vincitrice di “Miss Latisana” parteciperà all’assegnazione dei vari titoli regionali ed alla finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma alla fine del mese di agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Al concorso, giunto quest’anno all’ottantaseiesima edizione, possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 anni (compiuti entro il 31 agosto 2025) ed i 30. Per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it”, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it .