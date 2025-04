Morta cadendo in un dirupo durante l’escursione: chi è la vittima

A perdere la vita Rosanna Brussolo, 70enne di San Giovanni di Casarsa.

E’ Rosanna Brussolo, 70 anni, ex infermiera dell’ospedale di Pordenone e figura molto conosciuta tra i gruppi di camminatori del Friuli, la donna che ha perso la vita ieri durante un’escursione sulle Prealpi Giulie, è scivolata in un canalone mentre affrontava la discesa dalla Punta di Montemaggiore, nella zona di Taipana.

Residente a San Giovanni di Casarsa, aveva coltivato per tutta la vita la passione per la montagna, che si era intensificata dopo il pensionamento. Affiliata a diversi gruppi escursionistici, tra cui il Nordic Walking del Magredi Mountain Trail e il Circolo ricreativo ospedaliero (Creo) di Pordenone, era considerata una presenza costante, garbata e appassionata.

La donna si trovava in escursione con una comitiva composta da una quindicina di persone, tutte regolarmente equipaggiate per affrontare il percorso. La tragedia è avvenuta poco prima delle 13 lungo il sentiero 742, durante la discesa dalla Punta di Montemaggiore, a circa 1.400 metri di quota. Secondo le prime ricostruzioni, la 70enne avrebbe perso l’equilibrio poco dopo una selletta, precipitando in un canalone esposto a nord.

I compagni di escursione hanno immediatamente dato l’allarme, attivando i soccorsi tramite il Numero unico di emergenza 112. La Sores ha coordinato l’intervento del Soccorso alpino di Udine, della Guardia di Finanza e dell’elisoccorso regionale. Sul posto sono giunti anche un medico e un tecnico del Soccorso alpino, che hanno potuto solo constatare il decesso.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Casarsa. Una donna che amava la natura, la montagna e la compagnia, e che aveva saputo unire il proprio spirito attivo a una profonda umanità. Lascia due figli e una comunità che ne piange la perdita improvvisa e dolorosa.