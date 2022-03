I progetti ferroviari su Latisana.

“Nell’incontro con la cittadinanza di Latisana promosso dal Comitato “Difendere Latisana” sui progetti ferroviari di Rfi, ho espresso ancora una volta il mio categorico no a progetti che consumino suolo, lascino sedimi ferroviari abbandonati, con la sola scusa di guadagnare una manciata di minuti su tratte a lunga percorrenza, come quello proposto a Latisana”.

Lo sottolinea, in una nota, il consigliere regionale Furio Honsell, di Open Sinistra Fvg. “La nostra visione è che i trasporti ferroviari passeggeri devono essere interpretati in Fvg come una metropolitana. Ci vogliono frequenze affidabili che colleghino le pluralità di centri che caratterizzano la nostra regione, così da ridurre l’utilizzo del veicolo privato. Il progetto di Latisana – ribadisce il consigliere – è assurdo ed è emblematico di ciò che non serve. Servirebbe invece riqualificare la linea, i mezzi e le stazioni esistenti. Si pensi che la linea Udine-Trieste aeroporto è ancora a binario unico a tratti. Un grazie quindi, sia come politico che come cittadino, al Comitato di Latisana che ha aperto gli occhi a tutti. Anche a chi li teneva ancora ostinatamente chiusi”, conclude Honsell.

