Ubriachi al volante, due patenti ritirate: donna 5 volte oltre il limite

I controlli dei carabinieri nella bassa friulana.

Serata intensa per i Carabinieri della Radiomobile di Latisana, impegnati in controlli stradali volti a garantire la sicurezza sulle strade della Bassa Friulana. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti dalla legge.

Il caso più grave ha riguardato una donna di 55 anni, residente nella zona di Precenicco, fermata nella serata di sabato 6 dicembre 2025 per un normale controllo stradale. Sottoposta all’alcoltest, la conducente è risultata positiva con un tasso di ben 2,66 grammi per litro, oltre cinque volte il limite legale di 0,5 g/l. Per la donna è scattata la denuncia, il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro dell’autovettura, una Volkswagen su cui viaggiava.

Stessa sorte è toccata a un secondo automobilista, un uomo di 55 anni residente a Talmassons, fermato a Mortegliano nel corso degli stessi controlli. Anche lui è risultato positivo all’etilometro, con un valore di 1,88 g/l, quasi quattro volte il limite consentito. Anche in questo caso i militari hanno proceduto con il ritiro della patente.