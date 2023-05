In Friuli Venezia Giulia la presentazione dei Recruiting days per lavorare in Costa crociere, che ricerca 51 nuove figure da impiegare come consulenti di crociera (15 posti), addetti ai servizi di ospitalità (18 posti) e tecnici audio, luci, suono e video (18 posti). L’iniziativa consolida una collaborazione che ha portato, tra il 2017 e il 2022, alla formazione di 262 persone nei vari percorsi svolti per animatori, receptionist, tecnici suono luci-video, fotografi, addetti alle escursioni e cuochi: il 96 percento di queste ha ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia.

“I percorsi di formazione mirata in relazione alla tipologia di offerta del lavoro sono diventati uno degli asset più strategici a livello nazionale – spiega l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen – . Costa crociere, assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, ha fatto da apripista sin dal 2017 a questa iniziativa, dando un importante segnale in un settore che necessita di figure preparate e specializzate. Uscendo da un percorso formativo è più semplice possedere i requisiti richiesti per l’inserimento lavorativo”.

I dati sul lavoro in Friuli Venezia Giulia.

Rosolen ha evidenziato i dati relativi al primo trimestre 2023 che vedono in aumento la percentuale di assunzioni in Friuli Venezia Giulia (+ 5,2 percento sul 2022). “Le fasce di età con gli incrementi più elevati – ha rilevato l’assessore – sono quelle dei più giovani: + 16,8 percento dai 25 ai 34 anni, per un totale di 18.500 assunzioni, e addirittura + 22,3 percento dai 15 ai 24 anni (12.746 assunzioni). Il ruolo attivo dei Centri per l’impiego, in relazione diretta con aziende, e la messa a disposizione dei servizi di formazione hanno prodotto nella nostra regione degli effetti positivi superiori alla media nazionale”.

Come candidarsi per lavorare con Costa Crociere.

Gli interessati alle posizioni aperte da Costa crociere possono candidarsi entro il 10 maggio sul portale regionale https://offertelavoro.regione.fvg.it/. I curriculum vitae pervenuti saranno valutati dai preselettori del Centro per l’Impiego e i candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare ai Recruiting days, che si svolgeranno in due differenti sezioni: il 17-18-19 maggio sono previste le prove linguistiche e psicoattitudinali, in modalità online; il 22 maggio i colloqui e le prove pratiche, in presenza, a Trieste.

Al termine dei Rectruiting days, i profili selezionati saranno ammessi ai corsi di formazione organizzati dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg. I corsi, di durata compresa tra le 390 e le 476 ore, forniranno le capacità e competenze richieste dai diversi ruoli. Parte della formazione si svolgerà presso enti accreditati fuori regione per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Una volta conclusa la fase formativa, la compagnia invierà ai profili idonei le proposte di assunzione, che prevedono contratti a tempo determinato Ccnl marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.