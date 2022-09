Record storico per l’occupazione in Fvg: è al 70,4%

I dati sull’occupazione e gli Its del Fvg.

I dati sul mercato del lavoro raccolti a luglio 2022 segnano un record storico di occupati per il Friuli Venezia Giulia (70,4%, seconda regione italiana), il record di occupazione femminile (64,9%) e quello minimo di gender gap (10,8%).

“Sono risultati merito di una complessa azione, svolta non solo dalla Regione ma da un‘alleanza tra mondo della scuola, della formazione, delle aziende, che fanno affrontare questa delicata congiuntura con spalle più forti”. Lo ha sottolineato oggi l’assessore regionale al Lavoro, Istruzione, Università, Ricerca, Formazione del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen, intervenendo a palazzo Torriani sede di Confindustria Udine, alla terza edizione dell’evento “Mits day: diplomati ITS e imprese si raccontano” alla presenza del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia.

Alla cerimonia con cui vengono segnalati i neo diplomati che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di Stato e le imprese che hanno affiancato studentesse e studenti nel percorso di alta formazione post diploma appena concluso, l’esponente della Giunta ha presentato al ministro un sistema Its di eccellenza, su cui sin dalla sua nascita l’Amministrazione regionale ha investito, in maniera concomitante e integrante con il Governo, cercando di colmare un grave ritardo che l’Italia aveva in questo segmento di formazione, rispetto a Paesi all’avanguardia come la Francia e la Germania, contando anche su una tradizione di lungo corso che ha caratterizzato il territorio nella valorizzazione di scuole tecniche.

Nel sottolineare i meriti del sistema scolastico, di Confindustria e delle singole aziende, l’esponente della Giunta ha rimarcato il ruolo attivo della Regione come motore di un sistema importante come quello degli Its: in continuità con l’investimento degli anni precedenti, per questo anno scolastico solo sui corsi verranno investititi dalla Regione altri 5,4 milioni di euro per un’offerta potenziale di 23 corsi totali.

La cerimonia è stata introdotta dagli interventi del presidente della Fondazione MITS Academy Gianpietro Benedetti e dalla vicepresidente di Confindustria Anna Mareschi Danieli. Nei suoi undici anni di storia, attraverso il metodo didattico del “learning by doing” e con i suoi 699 diplomati, il MITS Academy ha fornito e continua a fornire al sistema manifatturiero l’alta formazione e le competenze specifiche dei Tecnici superiori nei settori strategici della manifattura Made in Italy.

Dal 2011 il MITS ha avviato 39 corsi post diploma, di cui 34 già conclusi e nell’anno formativo 2021/2022 i percorsi attivi sono stati 10, frequentati da 230 corsisti. L’evento è stata anche l’occasione per presentare alcuni dei prototipi più innovativi dei project work progettati e realizzati dai giovani per l’esame di Stato, in cui si esprimono le alte competenze multidisciplinari acquisite durante il percorso biennale post diploma nell’ambito dell’automazione avanzata, additive manufacturing, robotica e utilizzo della realtà virtuale e aumentata.