Primo recruiting day del 2025 in Friuli Venezia Giulia: la Git di Grado cerca 60 addetti.

Presentato oggi il primo Recruiting info-day del 2025 in Friuli Venezia Giulia che si terrà il 23 gennaio nella sede della Grado impianti turistici (Git) per la ricerca di nuovi addetti (60 posti) in vista della stagione estiva.

“I numeri di quanto fatto dall’Amministrazione regionale e dai Centri per l’impiego durante il 2024 nell’ambito dei Recruiting day testimoniano un risultato importante: 39 giornate con 361 aziende per 3.553 posti di lavoro, la raccolta di 10mila candidature con oltre 6.400 persone selezionate e poi avviate ai colloqui nei Centri per l’impiego. Con queste significative premesse andiamo a presentare il primo Recruting del prossimo anno dedicato alla ricerca di personale stagionale per la Grado impianti turistici”, ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen.

Ringraziando il presidente della Git Roberto Marin per aver scelto il Recruiting come strumento di selezione per tutto il personale dedicato alla stagione estiva, l’assessore ha evidenziato come questa offerta di lavoro comprenda anche la disponibilità di alloggio per chi viene assunto. “Una forma di sostegno – ha aggiunto Rosolen – che rappresenta un’innovazione sociale sicuramente virtuosa e che anticipa quello che dovrà essere strutturalmente offerto in futuro in termini di servizi per il lavoro”.

“Inoltre – ha detto ancora l’assessore – anticipiamo la selezione a gennaio perché i contratti sono più lunghi di un tempo, nel senso che il settore turistico in Friuli Venezia Giulia è in espansione e la stagione come durata si è sensibilmente allargata”.

Come ha precisato Rosolen proprio in relazione ai lavoratori stagionali, in base agli ultimi dati oltre il 50 per cento degli addetti sono sotto i 29 anni, così come sono in aumento le assunzioni degli over 55. Diversi sono i profili ricercati nell’ambito di tre diversi ambiti (spiaggia, ristorazione e benessere), tra questi: bagnini, animatori, cassieri, camerieri, cuochi, estetisti, massaggiatori e istruttori sportivi.

Come candidarsi.

La G.I.T. Grado Impianti Turistici cerca 60 persone da inserire nei seguenti ambiti:

area spiaggia : operatori/bagnini spiaggia, bagnini salvataggio con brevetto, animatore, cassieri, addetti alle pulizie;

: operatori/bagnini spiaggia, bagnini salvataggio con brevetto, animatore, cassieri, addetti alle pulizie; area ristorazione : responsabile bar, baristi, camerieri, chef, cuochi, lavapiatti;

: responsabile bar, baristi, camerieri, chef, cuochi, lavapiatti; area benessere: estetista con qualifica, massaggiatore, istruttore sportivo.

Durante l’evento verranno fornite tutte le informazioni necessarie per partecipare ai bandi di selezione che verranno emanati da G.I.T. per reclutare tali figure.

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi entro domenica 19 gennaio mediante il questo link. Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.