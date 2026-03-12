Servizio civile universale, 10 posti dalla Comunità di montagna della Carnia

La Comunità di montagna della Carnia mette a disposizione 10 posizioni di Servizio Civile Universale, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti che desiderano fare un’esperienza formativa e contribuire allo sviluppo delle comunità locali.

I posti sono distribuiti tra diverse sedi del territorio carnico: Comeglians, Forni Avoltri, Paularo, Sauris, Socchieve e Tolmezzo. Possono partecipare i giovani con cittadinanza italiana oppure di un altro Paese dell’Unione europea.

Quattro progetti tra giovani, cultura e comunità

Le posizioni disponibili rientrano in quattro diversi progetti, ciascuno con attività e ambiti di intervento specifici.



Un primo progetto è dedicato ai giovani e alle opportunità di crescita personale. I volontari saranno coinvolti nelle attività del Punto Locale della rete Eurodesk, occupandosi di orientamento e promozione di occasioni di studio, lavoro e mobilità internazionale rivolte ai ragazzi.



Un secondo progetto riguarda invece l’inclusione e il benessere degli anziani, con iniziative pensate per favorire la partecipazione e migliorare la qualità della vita delle persone più avanti con l’età.



Il terzo progetto si concentra sulla valorizzazione delle comunità locali e sulla partecipazione civica, mentre il quarto punta alla promozione del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale del territorio regionale.



È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto, pena l’esclusione dalla selezione.

Durata, impegno e compenso: come presentare la domanda.

L’avvio delle attività è previsto indicativamente nel mese di ottobre. Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. Ai volontari è riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro. Il completamento del servizio senza demerito garantisce inoltre una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per il personale non dirigenziale.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso il sito del Servizio Civile Universale, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica. Il termine ultimo per partecipare è fissato alle ore 14 di mercoledì 8 aprile.