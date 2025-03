Nino Frassica, Laura Chiatti, Bebo Storti e Marco Bocci, tutti in Friuli per un film

Cast e regista del film “Nei tuoi panni” hanno raccontato come si sono trovati in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia torna protagonista sul grande schermo con Nei tuoi panni, il nuovo film commedia diretto da Luca Lucini e prodotta da Eagle Original Content. Oggi, nella suggestiva cornice di Villa Vergani a Udine, si è svolto l’incontro stampa alla presenza del regista e di un cast d’eccezione, tra cui Marco Bocci, Laura Chiatti, Nino Frassica, Bebo Storti, Martina Bonan e Matteo Schiavone.

La serie, attualmente in lavorazione tra Udine, San Vito al Torre, Fagagna e Cividale del Friuli, è realizzata con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG, a conferma dell’importanza della regione come set d’elezione per il cinema italiano. Le riprese, iniziate il 7 marzo, proseguiranno fino al 17 aprile, con un impatto significativo sul territorio grazie al coinvolgimento di maestranze locali e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.

Un film che racconta il Friuli Venezia Giulia

La scelta delle location non è casuale: il film punta a esaltare l’identità visiva della regione, rendendola non solo uno sfondo, ma un vero e proprio elemento narrativo. “Torno in Friuli Venezia Giulia con grande piacere dopo Amore, bugie e calcetto”, ha dichiarato il regista Luca Lucini, sottolineando come il territorio sia perfetto per ambientare questa moderna commedia degli equivoci.

Anche Marco Bocci ha condiviso il suo entusiasmo per la regione: “Non ero mai stato a Udine, è stata una sorpresa. Una città organizzata, che trasmette un senso di pace contagioso. Quello che mi ha colpito molto sono le persone, estremamente rispettose. E poi ho scoperto il frico… e ne ho mangiato troppo!”.

Un rispetto che da un lato potrebbe sembrare distacco, ma che invece fa parte della cultura di questa terra e che è molto apprezzato dalle produzioni e in particolare dagli attori che dopo intense giornate sul set hanno l’occasione di rilassarsi e vivere i luoghi della nostra regione. Come confessa Nino Frassica che quando non è sul set fa il turista.

Una storia tra commedia e sentimento

Nei tuoi panni racconta la storia di Massimo, un operaio di una fabbrica di dolci, e Valentina, la nuova dirigente dell’azienda. Alla vigilia di Natale, i due si scambiano inaspettatamente di corpo dopo aver espresso lo stesso desiderio. Il cambio di prospettiva li porterà a vivere situazioni esilaranti e a scoprire lati nascosti delle loro vite.

La produzione è firmata Eagle Original Content, società che negli ultimi anni ha portato sullo schermo successi come Flaminia, Io e mio fratello e Le mie ragazze di carta. Dopo il film Estranei, girato nell’estate 2024 tra Udine, Tavagnacco, Cividale e Trieste, Nei tuoi panni rappresenta un ulteriore consolidamento del legame tra la casa di produzione e il territorio friulano.

Alla regia Luca Lucini, autore capace di unire leggerezza e profondità nel racconto della commedia. Dopo il successo di Tre metri sopra il cielo, ha diretto film come L’uomo perfetto, Solo un padre e Oggi sposi, oltre alla recente miniserie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, trasmessa su Rai 1. Dopo 17 anni, Lucini torna a girare in Friuli Venezia Giulia, dove nel 2007 aveva già lavorato per le riprese di Amore, bugie e calcetto, girato a Trieste. Con Nei tuoi panni, il regista rinnova il suo legame con il territorio, portando sullo schermo una storia emozionante, divertente e ricca di spunti di riflessione.

Le riprese proseguiranno nelle prossime settimane mettendo ancora una volta il Friuli Venezia Giulia sotto i riflettori del panorama audiovisivo nazionale e consolidandone il ruolo di punto di riferimento per il cinema italiano.