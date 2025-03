Il fascino delle auto americane torna nel maxi raduno a Lignano.

Come da tradizione, torna alla 39ª Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro il raduno di auto americane più grande e fra i più importanti d’Italia. Nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 maggio, la nuova location dell’Area Mercato si trasformerà in un angolo di America. Le cromatissime e brillanti coupe, le convertibili, le muscle e pony car accenderanno i motori dell’edizione numero 30.

Un traguardo storico, forse impensabile nella prima U.S. Car Reunion, svoltasi nel 1995 a Villanova del Friuli all’interno della BFI numero 9, per catalizzare il fermento motoristico a stelle, strisce a quattro ruote.

Da quella “prima volta”, gli organizzatori della rivista specializzata Cruisin’ Magazine e dell’Old School Garage Club di Pordenone hanno fatto crescere la manifestazione rendendola un “evento nell’evento” all’interno della Biker Fest.

La passione ha premiato: nel 2024 sono stati oltre 500 gli equipaggi provenienti dall’Italia e da diversi Paesi europei. La U.S. Car Reunion (a ingresso libero senza pre-iscrizione) si rinnoverà nell’Area Mercato, allestita accanto allo Stadio Teghil, per garantire il miglior afflusso e circolazione ai numerosi appassionati. Anche in vista della tradizionale parata della domenica mattina lungo le “avenue” della cittadina balneare, che precede la premiazione finale del pomeriggio.

L’atmosfera sarà ravvivata dalla presenza delle Pin-up in perfetto stile Fifties. In più, le auto americane pre-2000 possono partecipare anche al raduno Kustom & Classic di sabato 17 maggio, sempre nell’Area Mercato (per info e iscrizioni https://www.bikerfest.it/it/eventi/kustom-classic). Ancora una volta, l’estate dei motori si accende a Lignano Sabbiadoro!