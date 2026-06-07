Avantasia a Lignano, unica data italiana per il supergruppo symphonic metal

Gli Avantasia arrivano a Lignano Sabbiadoro per l’unica data italiana del loro tour mondiale. Il supergruppo symphonic power metal guidato da Tobias Sammet sarà protagonista lunedì 8 giugno, alle 21, all’Arena Alpe Adria, per il primo grande appuntamento del Lignano Sunset Festival.



Il concerto rientra nel tour mondiale “Here Be Dragons Summer 2026”, legato alla pubblicazione del decimo album in studio della band, “Here Be Dragons”. Dopo il successo ottenuto nel 2025 all’Alcatraz di Milano, gli Avantasia tornano quindi nel nostro Paese con una sola tappa, destinata a richiamare a Lignano fan da tutta Italia e non solo.

Il ritorno in Italia dopo il successo di Milano

Gli Avantasia sono considerati uno dei progetti più importanti del panorama symphonic metal internazionale. In 25 anni di carriera, la creatura musicale di Tobias Sammet ha costruito un percorso unico, fatto di album di successo, tournée sold out in Europa, Asia, Australia, Nord e Sud America, dischi d’oro e primi posti nelle classifiche internazionali.



Con dieci album all’attivo, il progetto si conferma una delle realtà più riconoscibili e amate del genere, capace di unire sonorità power metal, arrangiamenti sinfonici e una dimensione live di grande impatto scenico. La data di Lignano rappresenta quindi un appuntamento di rilievo per gli appassionati, anche perché sarà l’unica occasione italiana per vedere la band dal vivo nell’estate 2026.

Una nuova era per gli Avantasia

Il tour “Here Be Dragons” segna l’inizio di una nuova fase nella carriera degli Avantasia. Lo stesso Tobias Sammet ha presentato questa tournée come un vero e proprio salto di qualità dal punto di vista artistico e produttivo, annunciando uno spettacolo pensato come un’esperienza immersiva.



“È l’inizio di una nuova era per gli Avantasia – afferma Sammet –. Il tour Here Be Dragons sarà un vero viaggio in un mondo di meraviglia, un’esperienza immersiva con grandi effetti speciali e una produzione più imponente di qualsiasi altra che abbiamo mai portato sul palco. Brani epici, potenti, che si integrano con i nostri classici e con alcune canzoni quasi dimenticate formeranno la scaletta live. Sì, gli Avantasia sono tornati”.



Sul palco dell’Arena Alpe Adria il pubblico potrà dunque aspettarsi una produzione imponente, con effetti speciali, brani tratti dal nuovo album e alcuni dei classici che hanno reso gli Avantasia un punto di riferimento per gli amanti del metal sinfonico e melodico.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono ancora disponibili sui circuiti Ticketone e Vivaticket e saranno acquistabili anche alla biglietteria del concerto, aperta dalle 19.30. L’appuntamento è per lunedì 8 giugno 2026, con inizio alle 21, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.