Serie di furti nei supermercati del Friuli: fermate due donne.

Due donne sono state fermate dai Carabinieri dopo un furto all’interno di un supermercato di Feletto Umberto. A intervenire sono stati i Carabinieri delle Stazioni di Feletto Umberto e di Martignacco, chiamati presso un supermercato del comune dopo che due donne, una di 61 anni e una di 31 anni, entrambe residenti nel Medio Friuli, erano state sorprese dopo aver asportato varia merce.

Il controllo eseguito dai militari ha permesso di rinvenire nella loro disponibilità anche altri prodotti, tra cui generi alimentari, capi di abbigliamento e cosmetici. Secondo quanto ricostruito, la merce sarebbe stata sottratta anche in altri supermercati della zona, in particolare a Cassacco e Tricesimo.

Refurtiva restituita ai supermercati

Il valore complessivo della refurtiva recuperata è stato stimato in circa 350 euro. Tutta la merce è stata restituita agli aventi diritto. L’intervento rientra nei controlli disposti nel fine settimana dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per contrastare i reati predatori in diversi centri della provincia.