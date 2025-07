Tre esperienze pensate per famiglie, cicloturisti e appassionati della natura

Per chi desidera vivere il territorio in modo autentico, Lignano propone tre esperienze pensate per famiglie, cicloturisti e appassionati della natura: il lunedì mattina, la nuova escursione guidata all’Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione organizzata da Lignano Sabbiadoro Gestioni, il giovedì sera, la visita al tramonto al Parco Zoo Punta Verde e ogni giorno, la possibilità di percorrere in bicicletta l’itinerario FVG2 Adria Bike, da Lignano a Precenicco, lungo il fiume Stella e la laguna di Marano. Tre proposte distinte ma unite dallo stesso filo conduttore: esplorare il paesaggio, la biodiversità e la memoria storica in modo lento e consapevole.

Da Lignano Sabbiadoro a Precenicco in bicicletta lungo l’itinerario FVG2 Adria Bike.

Per chi desidera un’esperienza libera su due ruote, il percorso FVG2 Adria Bike collega Lignano Sabbiadoro al caratteristico borgo di Precenicco, lungo uno dei tratti più affascinanti del paesaggio fluviale di risorgiva e lagunare del basso Friuli Venezia Giulia. L’itinerario, di circa 25 km, si sviluppa su piste ciclabili asfaltate e tratti sterrati. Ottimo punto di partenza, la pista ciclabile Lungo Laguna che, partendo dalla Darsena Porto Vecchio, regala le prime emozioni costeggiando la laguna.

Uscendo da Lignano, si attraversa il ponte ciclabile sulla Litoranea Veneta e si prosegue verso Aprilia Marittima, si imbocca la ciclabile sterrata e si prosegue incrociando la storica idrovora Lame Vecchia, esempio di archeologia industriale costruita nel 1925 durante la bonifica. Lasciata alle spalle l’idrovora, si costeggia prima la meravigliosa Laguna di Marano, con i suoi canneti e specchi d’acqua, e poi la Riserva naturale del fiume Stella fino alla località di Titiano, dove una sosta è d’obbligo per visitare la chiesetta della Madonna della Neve, affacciata sulle limpide acque del fiume di risorgiva e dalla storia antica e interessante poiché si pensa che durante il Medioevo i cavalieri teutonici si imbarcassero proprio da qui per le crociate.

Risaliti in sella, prima di arrivare a Precenicco, borgo fluviale dalla forte identità storica, ideale per una sosta ristoratrice prima del rientro, si possono ammirare prima un bosco planiziale, che in antichità caratterizzava i territori della pianura padana, e un antico fortino cinto da fossato costruito durante la Prima guerra mondiale.

Passeggiata all’imbrunire al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Riviera

Il giovedì sera (prossima data 31 luglio, ore 19:45) è possibile partecipare a una visita guidata al Parco Zoo di Lignano Riviera in un orario insolito e suggestivo. Con l’aiuto di due guide esperte, si esplorano ambienti dedicati agli animali notturni, ma anche ambasciatori di luoghi lontani spesso minacciati dalle attività umane. L’esperienza dura circa 2 ore e si svolge in piccoli gruppi di massimo 16 persone. Il Parco Zoo è un’incantevole oasi verde che accoglie più di 1.000 animali, appartenenti a oltre 150 specie diverse, in habitat appositamente studiati per le loro esigenze. Da decenni è impegnato in importanti progetti di conservazione e salvaguardia. Molte le attività proposte oltre alle visite guidate, come laboratori didattici che mettono a contatto i bambini con gli animali e la loro cura.

Escursione in bicicletta all’Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione

In programma ogni lunedì mattina e inaugurata nel mese di giugno di quest’anno, ha visto già oltre 130 partecipanti. Si parte alle 8.30 dal Bike Point del Beach Village (Ufficio spiaggia 7) di Lignano Sabbiadoro, si raggiunge il passo barca di Riviera e si attraversa il fiume Tagliamento con il servizio di collegamento marittimo tra Lignano e Bibione X-River e una volta raggiunto il versante veneto, accompagnati da una guida esperta, si arriva all’Oasi Val Grande: un mondo a parte dal confine sottile tra realtà e incanto.

Lungo i sentieri in biciletta si attraversano boschi di lecci centenari, praterie in fiore, percorsi che conducono a barene e specchi d’acqua dove numerose specie di uccelli sembrano danzare a filo d’acqua e ai resti di una villa romana. È un luogo dove ogni visita si trasforma in un atto di meraviglia. Rientro previsto per le ore 13.00. La prenotazione è obbligatoria e soggetta a conferma, i posti limitati. È possibile prenotare entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione, chiamando o mandando un whatsapp al numero +39 3488734734 o recandosi al Bike Point della Lignano Sabbiadoro Gestioni al Beach Village. Costo: 5 € ingresso Oasi Val Grande + 1 € costo servizio X-River.

Tre occasioni per riscoprire il legame profondo con il paesaggio, la fauna e la storia del territorio. Perché una vacanza a Lignano può essere anche il punto di partenza per esperienze autentiche, lente e sorprendenti.