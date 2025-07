L’aggressione in via Val D’Arzino a Udine: i due giovani sono finiti in ospedale.

Violenza nella notte a Udine dove due giovani, di 25 e 26 anni, sono stati aggrediti in via Val D’Arzino, a pochi passi dal parco Ardito Desio, dove i due poco prima avevano partecipato al festival Fomo.

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi – entrambi residenti a Udine – sarebbero stati avvicinati da due persone ancora non identificate. Dopo alcuni spintoni, l’aggressione è degenerata in una serie di colpi che hanno costretto i ventenni a recarsi al pronto soccorso, dove sono stati medicati. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, che hanno avviato immediatamente le indagini. Fondamentale, in questa fase, sarà l’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero aver ripreso la scena o i movimenti degli aggressori prima e dopo il pestaggio.