50cc Custom Contest al Bikerfest: la creatività degli studenti sui cinquantini old style.

I giovani talenti degli istituti tecnici e professionali stanno per accendere i motori della creatività: debutta alla 39ª Biker Fest International il 50cc Custom Contest, la nuova iniziativa che porta la personalizzazione delle motociclette sui banchi di scuola. Dopo il successo dell’esperienza “Studi Arte Custom” nel 2023, che ha segnato un primo, importante ponte tra mondo educativo e cultura custom, il progetto compie un salto di qualità nell’ambito della 50cc Fever Fest, l’evento che celebra i mitici “cinquantini” e fa sognare generazioni di appassionati.

Quattro gli Istituti che hanno aderito all’iniziativa, di cui tre friulani: l’ISIS Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d’Isonzo (GO), l’ENAIP di Pasian di Prato (UD), il CFP Bearzi di Udine e il CFP Teresa Gerini di Roma. In tutto saranno cinque i ciclomotori di produzione ante- 1990 che gli studenti trasformeranno con meccanica ed estetica “old style”.



Si parte dai bulloni, si arriva all’arte: verniciature, aerografie, modifiche di carene e potenziamenti del propulsore daranno vita a veri e propri gioiellini su due ruote, accompagnati da una scheda tecnica che racconterà nel dettaglio ogni intervento e ne evidenzierà la performance. Ma non è tutto: l’obiettivo del contest è anche far scoprire ai ragazzi che il mondo delle due ruote consente percorsi lavorativi in ambiti che vanno ben oltre la meccanica: comunicazione, grafica, amministrazione, marketing. Un’occasione unica per vivere un’esperienza completa e multidisciplinare, imparando a lavorare in squadra come in una vera officina, o in un’azienda.

L’esposizione finale è prevista presso l’Area Mercato della 39ª Biker Fest International a partire da giovedì 15, con la premiazione programmata per la mattinata di domenica 18 maggio.

Tra gli ospiti della 50cc Fever Fest ci saranno anche Denys Maiorino, il Boss delle Vespe di Sky, e Marco Melandri, ex pilota di MotoGP e Superbike, questa volta nelle vesti di disc jockey con un DJ Set. Tutte le informazioni sulla pagina online della 50cc Fever Fest.