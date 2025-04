Nuovo appuntamento dedicato al mondo del lavoro con Latisana Job day.

Si chiama “Latisana Job day” il prossimo appuntamento organizzato dalla Regione in collaborazione con il Comune di Latisana e l’istituto d’istruzione superiore “E.Mattei” interamente dedicato al lavoro, che si svolgerà il 26 maggio.

“Testiamo una formula nuova che coinvolge anche le scuole secondarie di secondo grado con l’intento di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro dando loro l’opportunità di sperimentare un colloquio di lavoro. E un’evoluzione del recruiting day che coinvolge maggiormente il territorio e stimola contatti diretti tra percorsi formativi e tessuto imprenditoriale locale” ha commentato l’assessore regionale al Lavoro e formazione Alessia Rosolen, a margine della presentazione dell’iniziativa che si è svolta oggi a Udine nella sede della Regione.

Come funziona.

La giornata si svilupperà in due parti: la mattina si svolgerà la sezione professionale con i colloqui riservati ai candidati che avranno inviato il proprio curriculum (entro il 18 maggio); la seconda sezione si svolgerà nel pomeriggio e offrirà un’edizione speciale di colloqui dedicata agli studenti maggiorenni che potranno incontrare le aziende in incontri conoscitivi di cinque minuti.

Sono 12 le aziende presenti alla giornata di reclutamento per un’offerta complessiva di 120 posti di lavoro. Il Job day si terrà nella ex stazione ippica in via Beorchia 22 dalle 9 alle 12 (professional edition) e dalle 14 alle 17 (School edition).

Le persone interessate a candidarsi devono inviare il proprio curriculum vitae entro domenica 18 maggio attraverso il link sul sito della Regione (https://bit.ly/RAFVG2025LatisanaJobDay); i colloqui si tengono in collaborazione con Manpower Spa.

Le aziende al Latisana Job day