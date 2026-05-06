Biker Fest, a Lignano arrivano i folli veicoli di Italento

È iniziato il conto alla rovescia per la Biker Fest International numero 40, l’edizione 2026 della manifestazione che dal lontano 1987 esplora il lato più “folle” dei motori. E proprio parlando di follie su due e quattro ruote, in questo speciale quarantesimo anniversario che si celebrerà a Lignano Sabbiadoro dal 14 al 17 maggio non poteva mancare Italento, la compagnia teatrale “meccanizzata” celebre per le sue “macchine mirabolanti”.

Italento, la compagnia delle macchine mirabolanti

Italento è nata a Ravenna da un’idea di Mauro Grassi, che a seguito dell’esperienza come responsabile animazione del parco divertimenti di Mirabilandia decide nel 1992 di fondare una sua compagnia teatrale del tutto sui generis.



Lo scopo non è mettere in scena esibizioni da palco, ma show in movimento, che conquistano il pubblico di piazze e festival non solo per l’elevata qualità della performance ma anche per la particolarità dei veicoli utilizzati: mezzi a dir poco insoliti, quasi sempre dal sapore vintage, che la stessa Compagnia restaura o addirittura progetta e costruisce da zero, anche per il cinema. La realtà emiliana ha al suo attivo oltre 3.000 spettacoli in più di trenta Paesi del mondo tra Europa, Asia e America.

I veicoli in arrivo alla Biker Fest

Vecchia conoscenza della Biker Fest, Italento sarà presente con una selezione dei suoi veicoli straordinari. La compagnia ha preso parte per la prima volta alla manifestazione nel 2018 con un hot rod Ford T-Bucket, equipaggiato di uno Chevy V8 small block da 5.7 litri di origine Corvette. Farà il suo ritorno a Lignano accompagnato dalla Mini-Ford Model T, riproduzione in scala 1:2 della leggendaria vettura dell’Ovale Blu.

Rimanendo sulle auto, ci saranno anche l’incredibile Montgolfière, una Renault Monasix del 1929 convertita per il trasporto di una mongolfiera, e la Vis-à-Vis, ricostruzione di un’antica De Dion-Bouton che vanta l’80% di pezzi originali del modello del 1901 e un incredibile impianto audio d’epoca.

Passando alle tre ruote, ci saranno la Morgan Supersport F4, una replica della “three wheeler” del 1934 basata sulla meccanica della Citroen 2CV. Due i sidecar: il Monosidecar, ispirato alla Motoruota di Cislaghi del 1923, e il Cinesidecar, costruito sulla base di un Jupiter, una motocarrozzetta sovietica degli anni Trenta, e capace di riportare alla mente i cinema viaggianti del primo Novecento con il suo proiettore Prevost P10 montato lateralmente.

Tra Kart Monster, Carrozza Volante e BiCiplano

Non mancheranno infine il bestiale 883 Kart Monster motorizzato con un V-Twin Harley-Davidson e la Carrozza Volante, una “dottorina”, ovvero una delle carrozze con cui i medici effettuavano visite a domicilio nel XIX secolo, spinta da un propulsore aeronautico a pistoni e dotata di scenografiche ciminiere sputa-fiamme.



A proposito di aerei, Italento porterà a Lignano anche il BiCiplano, riproduzione a grandezza naturale del mitico Neuport 17 dell’asso della Prima Guerra Mondiale Francesco Baracca. Nonostante le dimensioni e la fedeltà, si tratta in realtà di una… bicicletta. Siete pronti a decollare, destinazione Biker Fest International?