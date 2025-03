Novità alla Biker Fest di Lignano: arriva l’area Libri, Arte e Cultura

Al PalaPineta di Lignano Sabbiadoro gli editori indipendenti, le librerie automotive e non solo.

Da raduno-simbolo della scena custom e biker italiana, la Biker Fest International ha sempre saputo evolversi introducendo nuovi motivi di attrazione e di interesse. Nella sua edizione numero 39, BFI introduce una novità che la lega ancora di più al territorio di Lignano Sabbiadoro, la cittadina balneare che l’ha consacrata la “Daytona d’Europa”. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, la nuova Area Libri Arte e Cultura porterà al PalaTenda di Lignano Pineta una ricca rappresentanza degli editori indipendenti del Friuli Venezia Giulia www.editorifvg.it oltre alle migliori librerie nazionali specializzate nel settore moto e auto.

L’esposizione di libri di qualità e di grande varietà tematica sarà accompagnata da presentazioni e incontri, per una proposta culturale ampia e interessante. Ha già annunciato la propria presenza anche la Libreria dei Motori, nata dalla passione del fotografo Paolo Maggi per le auto e le moto d’epoca. Punto di riferimento per i collezionisti e gli appassionati nelle mostre-scambio e negli eventi internazionali, il suo “temporary shop” porterà alla BFI 1.200 titoli per la caccia al libro dedicato ai motori raro e dimenticato.

Il PalaPineta è una struttura accogliente e versatile di 800 mq coperti con palco ed è adiacente a Piazza Marcello D’Olivo, uno dei luoghi più iconici e fotografati della Città, presso il Parco del Mare sul lungomare Kechler, facilmente raggiungibile in moto, o per una passeggiata.

La “nuova” Area Libri Arte e Cultura costituirà un’alternativa per allargare l’offerta al pubblico della BFI International e rendere ancora più varie le giornate trascorse tra il Villaggio e le aree Off- Road, Stadio e Mercato.