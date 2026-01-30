Dopo il successo straordinario dell’ultima edizione, che ha registrato 265.000 presenze nell’arco del weekend, la Biker Fest International si conferma come il più grande evento motoradunistico in Europa e terzo nel mondo dopo gli storici “rally” statunitensi di Sturgis e Daytona. Capace di attrarre ogni anno centinaia di migliaia di appassionati e oltre 350 espositori internazionali, la BFI si appresta nel 2026 a tagliare un traguardo speciale, che la vedrà celebrare in grande stile il suo 40° anniversario.

Nata nel lontano 1987 all’interno del movimento biker, la manifestazione si è gradualmente allargata fino ad abbracciare oggi il mondo a due ruote a 360°, pur mantenendo una stretta connessione con le sue origini ribelli e con l’universo “custom”. Cuore pulsante della manifestazione è il Custom Bike Show, in assoluto uno dei più longevi del Vecchio Continente, che sin dalla prima edizione anticipa le tendenze della personalizzazione ospitando in anteprima alcune tra le più spettacolari special realizzate dai grandi preparatori internazionali. Unica tappa italiana dell’AMD World Championship of Custom Biker Building, il round lignanese costituisce anche la finale del campionato nazionale Italian Motorcycle Championship (IMC), con un montepremi complessivo che supera i 10.000 euro.

Le prime anticipazioni.

Accanto alla consolidata rassegna musicale rock sono confermate le aree che hanno reso unica la BFI: il più grande e articolato polo Demo Ride d’Europa, con la partecipazione ufficiale delle Case motociclistiche; l’e-Mobility Village dedicato alle nuove soluzioni a basso impatto ambientale; l’area Off Road con le sue esibizioni in fuoristrada e l’area Mercato, palcoscenico della 50cc Fever Fest e di Kustom&Classic, raduno riservato alle auto classiche e youngtimer originali e personalizzate. Qui andrà in scena anche la US Car Reunion, il più grande meeting italiano di vetture americane che nel 2025 ha celebrato i suoi 30 anni chiamando a raccolta ben 550 vetture.

Tra le principali novità già annunciate per questo speciale “compleanno” figurano la Sisterhood Run, experience on the road dedicata alle motocicliste, e la Customizer’s Parade, sfilata che vedrà gli stessi preparatori e costruttori di moto speciali aprire, in sella alle loro one-off, la Saturday Night Fever, attesissima parata del sabato sera. Infine, ai tradizionali Moto Tours in Friuli-Venezia Giulia si affiancherà da quest’anno la novità del Curvando ‘Rodeo Ride’, challenge che mescola il piacere della sfida a quello quella scoperta. Il tavolo da gioco? Una regione intera con le sue bellezze naturalistiche, storico-artistiche ed eno- gastronomiche, tutte da scoprire in sella con un pizzico di sana competizione.

Motori e musica si fonderanno in un’esperienza unica e irrinunciabile, con tante altre sorprese in programma per il 40° Anniversario: la Biker Fest International è pronta a scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo della sua storia. Prenotate il vostro weekend e seguite gli aggiornamenti sui canali web e social ufficiali.