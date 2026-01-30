Dal contrabbando al soccorso, gasolio e camion sequestrati donati alla protezione civile e ai vigili del fuoco

Consegnati oltre 400 mila litri di gasolio e 13 mezzi pesanti.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, su autorizzazione della locale Procura della Repubblica, hanno consegnato alla Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco oltre 400.000 litri di gasolio e vari mezzi pensati tra trattori stradali e rimorchi.

Quanto donato deriva da diversi sequestri di prodotto energetico illegalmente introdotto nel territorio nazionale tramite i confini del Friuli Venezia Giulia. Continuano le investigazioni che hanno consentito di evitare la commercializzazione di prodotti petroliferi sottratti all’imposizione fiscale nonché di impedire la distribuzione del prodotto da parte di soggetti non autorizzati, con concreto pericolo per la sicurezza delle operazioni e l’incolumità delle persone.

Questa operazione rappresenta un esempio virtuoso di gestione dei beni sequestrati, infatti, quantificando in oltre un milione di euro il valore dei beni donati, le Fiamme Gialle e la Procura della Repubblica hanno contribuito a ridurre sensibilmente i costi di gestione del parco mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, che hanno il compito fondamentale di soccorrere e garantire la sicurezza delle persone durante le emergenze e le calamità naturali.