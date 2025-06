Dal parcheggio al mare senza stress: a Lignano torna la navetta gratis dal Luna Park

Torna il bus navetta gratuito dal parcheggio del Luna Park alla spiaggia.

L’estate a Lignano si muove in navetta: a partire da domenica, il Comune rilancia – e potenzia – il servizio gratuito di bus navetta che collega il parcheggio del Luna Park di viale Europa con il Lungomare di Sabbiadoro, passando per alcune fermate strategiche. Dopo il successo della sperimentazione avviata la scorsa estate, il progetto torna in campo per l’intera stagione balneare, fino al 31 agosto, con l’obiettivo di snellire il traffico e migliorare l’accessibilità alla spiaggia.

Bus navetta gratuito: orari e percorso.

Il servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Lignano Sabbiadoro, TPL FVG – Arriva Udine e Regione Friuli Venezia Giulia, prevede una corsa ogni 30 minuti, con prima partenza alle 9:00 dal Lungomare e ultima corsa di rientro alle 19:30 verso il parcheggio del Luna Park. La navetta circolerà ogni domenica, con una corsa straordinaria a Ferragosto, mentre il 6 luglio, in occasione dello spettacolo AirShow, il percorso subirà alcune modifiche segnalate sul posto.

Il mezzo, con una capienza di circa 20 posti, servirà numerose fermate tra cui via Latisana angolo viale Italia, piazza Roma, via Sabbiadoro (civici 6 e 21) e punti chiave del lungomare come l’ufficio spiaggia 3, le aree tra gli stabilimenti 5 e 6, 8 e 9, 11 e 12, 16 e 17.

Le parole dell’amministrazione.

“Questa Amministrazione si conferma attenta alle esigenze dei turisti e dei residenti – ha dichiarato Marina Bidin, Assessore alla viabilità – proponendo un servizio gratuito, sostenibile e pensato per ridurre il traffico e facilitare l’accesso alle spiagge. È una risposta concreta alla difficoltà di parcheggiare vicino al mare, ma anche una scelta ambientale per migliorare la vivibilità della città”.

L’idea, nata proprio per alleggerire la zona più congestionata di Sabbiadoro, potrebbe in futuro estendersi anche ad altre aree della località. “Stiamo valutando, con il gestore del servizio, l’opportunità di un’estensione verso Pineta”, ha aggiunto l’assessore.

“La scelta di mantenere il servizio gratuito – ha concluso Bidin – è un incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici e si inserisce in una più ampia strategia di mobilità dolce e turismo sostenibile. Vogliamo che cittadini e visitatori possano godersi l’estate senza stress, con soluzioni intelligenti e pratiche“. Tutti i dettagli su orari, fermate e modalità di utilizzo del servizio sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Lignano Sabbiadoro.