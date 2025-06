Un trofeo intitolato a Matteo Doretto: la cronoscalata carnica ricorda il giovane pilota friulano

Il trofeo under 25 dedicato a Matteo Doretto.

Sarà un weekend di motori, passione e commozione quello in programma sabato 21 e domenica 22 giugno lungo i tornanti della cronoscalata Verzegnis–Sella Chianzutan; quest’anno, la storica gara carnica avrà un significato speciale: un trofeo sarà intitolato alla memoria di Matteo Doretto, il giovane pilota pordenonese scomparso tragicamente la scorsa settimana durante un test in vista del Rally di Polonia.

Il 21enne friulano, promessa dell’automobilismo, avrebbe potuto competere nella coppa riservata ai piloti under 25. Proprio questa categoria porterà ora il suo nome, in un gesto fortemente voluto dagli organizzatori dell’Asd E4Run.

“Una piccola azione per ricordare una grande promessa delle corse e, in particolare, un ragazzo educato, sensibile, che amava il nostro sport“, ha dichiarato con emozione Eleonora Rizzi dell’associazione. “La sua scomparsa ci ha profondamente colpito. Il nonno, Nello Doretto, è da anni commissario tecnico nella nostra gara. Abbiamo subito pensato a come poter rendere omaggio a Matteo, e così è nata l’idea di dedicargli il trofeo per gli Under 25“.

Il ricordo di Matteo sarà tangibile anche venerdì, durante il briefing con tutti i piloti, quando sarà osservato un minuto di silenzio in suo onore.

Intanto, l’evento motoristico si prepara a richiamare appassionati e piloti da tutta Italia: saranno 143 le vetture al via, pronte ad affrontare i 5,640 km del tracciato che sale dalla riva del lago di Verzegnis fino ai 396 metri di dislivello di Sella Chianzutan, con una pendenza media del 7,2%. Un’edizione che unisce competizione e memoria, con il rombo dei motori che, quest’anno più che mai, suonerà anche come un abbraccio collettivo a Matteo e alla sua famiglia.