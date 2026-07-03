Il bus navetta gratuito per la spiaggia di Lignano viene potenziato e ampliato per la stagione estiva. Il servizio, che negli anni scorsi collegava solo Sabbiadoro, da quest’anno raggiunge anche i lungomari di Pineta e Riviera, garantendo un collegamento lungo tutto il litorale.

Il servizio consente di lasciare l’auto al parcheggio del Luna Park e raggiungere comodamente le principali aree balneari senza utilizzare il mezzo privato, un servizio particolarmente comodo soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza.

Corse ogni 30 minuti dal parcheggio del Luna Park

Il servizio sarà attivo tutte le domeniche dal 5 luglio al 31 agosto e nella giornata di Ferragosto. Le navette partiranno dal parcheggio del Luna Park con prima corsa alle 9.00. Le corse successive saranno programmate ogni 30 minuti fino al tardo pomeriggio. Per il rientro, l’ultima corsa dal lungomare è prevista alle 19.30. Il servizio è realizzato in collaborazione con Arriva Udine ed è completamente gratuito.

Fermate a Sabbiadoro, Pineta e Riviera.

Per la linea diretta a Sabbiadoro le navette effettuano fermate in prossimità degli uffici spiaggia 3, 5/6, 8/9, 11/12 e 16/17, garantendo una copertura diffusa delle principali aree balneari della località.

La novità principale riguarda l’estensione del servizio anche ai lungomari di Pineta e Riviera. La linea dedicata collega il parcheggio del Luna Park con le fermate lungo entrambi i lungomari, con una corsa ogni 30 minuti dalle 9.00 alle 19.30. Nel dettaglio, le fermate servite sono: a Riviera, uffici spiaggia 4, 5 e 6, oltre alle fermate 3 e 2; a Pineta, uffici spiaggia 1/2, 2/3 e 4/5

Collegamento di ritorno con linea urbana

Una novità rispetto alle stagioni precedenti riguarda il rientro. I passeggeri che utilizzano la navetta all’andata potranno tornare gratuitamente al parcheggio del Luna Park utilizzando la linea urbana A1, presentando il titolo di viaggio ricevuto durante la corsa di andata in caso di rientro dopo la partenza dell’ultima navetta.

Servizio attivo anche durante l’Air Show

Il servizio sarà operativo anche domenica 12 luglio, in occasione dell’Air Show. In quella giornata sono previste alcune variazioni di percorso per consentire lo svolgimento della manifestazione.

“Con questo servizio proseguiamo nel percorso di una mobilità sempre più sostenibile e attenta alle esigenze di chi sceglie Lignano, anche per una semplice gita domenicale” spiega l’assessore Marina Bidin. “L’estensione a Pineta e Riviera rappresenta un ulteriore passo avanti perché consente di servire tutto il nostro arenile e rendere più semplice muoversi senza auto durante la stagione estiva”.

Anche Arriva Udine sottolinea il valore dell’ampliamento: “Il servizio esteso a tutto il litorale consente un collegamento più capillare e migliora l’accessibilità della località nei periodi di maggiore affluenza, rendendo gli spostamenti più semplici e ordinati per residenti e turisti” commenta l’Amministratore Delegato, Diego Regazzo