Incendio in una palazzina Ater: si salvano salendo sul tetto

Momenti di paura questa mattina a Pasiano di Pordenone, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento di un condominio Ater in via Pradolino. Tre persone sono riuscite a mettersi in salvo raggiungendo il tetto dell’edificio, da dove sono state poi soccorse grazie al tempestivo intervento di un vigile del fuoco fuori servizio.

Il salvataggio dall’edificio

Il pompiere, presente sul posto al momento dell’emergenza, ha utilizzato una scala per aiutare gli occupanti a scendere in sicurezza. L’operazione ha permesso di evitare conseguenze più gravi, con il recupero delle persone senza ferite.

Durante l’incendio un uomo di 89 anni è rimasto leggermente intossicato dal monossido di carbonio. È stato soccorso dal personale sanitario arrivato con un’ambulanza inviata dalla centrale operativa Sores Fvg e assistito direttamente sul posto.

Le fiamme partite dal piano terra

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un appartamento situato al piano terra dello stabile, al momento vuoto. Le fiamme hanno rapidamente generato fumo che ha invaso parte del condominio.

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, anche dai distaccamenti della provincia di Treviso. Le operazioni hanno permesso di spegnere l’incendio, procedere alla bonifica dei locali e alla ventilazione dell’edificio. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.