Lignano piace anche d’inverno: 100mila presenze a Natale. E ora si prepara al Capodanno

Lignano si prepara al Capodanno.

Oltre 100mila presenze nella settimana di Natale: un dato che indica che Lignano Sabbiadoro è ormai in grado di attirare visitatori anche d’inverno. Avvolta da una suggestiva atmosfera natalizia, la cittadina balneare ha chiuso il periodo compreso tra il 24 e il 28 dicembre con 101.500 presenze complessive. Il dato più significativo si è avuto nella giornata di domenica, con un picco di 29.600.

L’89% dei visitatori è di provenienza italiana, con il Veneto al primo posto tra le regioni di origine, seguito dal Friuli Venezia Giulia. Presente anche una quota di turismo straniero, principalmente da Austria e Germania, segnale incoraggiante per una destagionalizzazione sempre più concreta. Le giornate del 24 e 25 dicembre hanno invece registrato numeri più contenuti a causa di condizioni meteo particolarmente avverse, che hanno inevitabilmente inciso sugli spostamenti.

“Sono dati che ci rendono orgogliosi – commenta il sindaco Laura Giorgi – perché dimostrano come Lignano Sabbiadoro sia una destinazione viva e attrattiva anche fuori dalla stagione estiva. Nonostante il maltempo, soprattutto il forte vento di alcuni giorni, abbiamo registrato numeri importanti che premiano il lavoro fatto dall’amministrazione, dalla Li.sa.gest., dagli operatori turistici e dalle associazioni del territorio”. “Vogliamo che Lignano sia una città accogliente tutto l’anno – commenta il sindaco Giorgi – e i numeri registrati nel fine settimana natalizio ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta”.

E ora Capodanno.

Intanto cresce l’attesa per il Capodanno, che si preannuncia ricco di musica. La grande festa del 31 dicembre prenderà il via alle 21.30 dal palco di viale Gorizia, con gli speaker e i dj di Radio Piterpan, per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno. E spazio alla musica anche il 1° gennaio alle 16.30 con il concerto di Arisa, mentre il 2 gennaio, sempre sul palco di viale Gorizia, sarà la volta di Valerio Scanu, protagonista di un viaggio musicale tra emozioni, successi e ricordi.

Tra le attrazioni più apprezzate da chi sceglie Lignano per queste giornate di festa, il tradizionale e amatissimo Presepe di Sabbia, giunto alla sua XXII edizione; una grande opera collettiva realizzata da un gruppo di artisti internazionali, con protagonista Maria, figura-soglia tra umano e divino.

E poi il Villaggio del Gusto, con le casette in legno e le specialità enogastronomiche, il Villaggio di Babbo Natale nel Parco San Giovanni Bosco, con giostre e laboratori creativi e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Fontana. In spiaggia, il Beach Bar offre un’esperienza unica anche in inverno, mentre a Pineta, in Piazza del Sole, l’area dedicata ai più piccoli e il villaggio artico luminoso completano l’offerta, collegata a Sabbiadoro dal trenino Lignano Express.