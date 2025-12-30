Il Comune di Manzano ha consegnato una targa alla storica ferramenta Verzegnassi.

Ci sono botteghe che sono molto più di un semplice luogo di scambio: sono bussole per la comunità, porti sicuri dove trovare un consiglio esperto e un volto familiare. A Manzano, la Ferramenta Verzegnassi incarna perfettamente questa identità. Nata nel 1935, l’attività ha appena tagliato il traguardo dei novant’anni, confermandosi un pilastro del commercio di prossimità capace di resistere alle sfide del tempo e della grande distribuzione.

Il traguardo è stato celebrato in un momento di festa a cui hanno preso parte il sindaco Piero Furlani, l’assessore alle Attività produttive e Commercio Annamaria Chiappo e il manager del Distretto del Commercio Friuli Orientale, Edi Sommariva. Un momento suggellato dalla consegna di una targa commemorativa per una realtà che da quasi un secolo garantisce vitalità e servizi di qualità al centro del paese.

Il futuro nelle mani dei giovani

La celebrazione dell’anniversario ha messo in luce un momento cruciale per l’azienda: il passaggio generazionale. Accanto al titolare Flavio Verzegnassi, la scena è oggi occupata dalle figlie e da un nipote, già operativi nel cuore dell’attività. I giovani di famiglia stanno portando una ventata di freschezza, modernizzando l’offerta e ampliando i reparti per intercettare i nuovi bisogni dei consumatori.

Il rinnovamento non tocca solo gli scaffali tecnici: tra le novità spiccano infatti la reintroduzione dei tendaggi e l’apertura di un reparto dedicato alle bomboniere, segni di un’attività che vuole restare centrale nella vita dei cittadini, accompagnandoli anche nei momenti di festa e nell’arredo degli spazi domestici.