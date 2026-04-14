Competitività e sostenibilità d’eccellenza, doppio premio per Lignano Pineta

14 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Un premio che certifica numeri solidi, ma soprattutto un modello gestionale costruito nel tempo, capace di coniugare risultati, affidabilità e visione. La Società Lignano Pineta è stata premiata a Torino nell’ambito del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, riconoscimento assegnato alle imprese italiane che si distinguono per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità.

Il sigillo è stato consegnato al presidente Giorgio Ardito nel corso del 69° evento nazionale, ospitato nella sede dell’Unione Industriali Torino, uno dei contesti più autorevoli per il mondo produttivo italiano.

Un riconoscimento basato sui bilanci e sulla solidità aziendale

L’edizione 2026 del premio ha selezionato le 42 imprese più competitive del Nord Italia, individuate attraverso un algoritmo di analisi dei bilanci elaborato da Cerved e successivamente validate dal Comitato Scientifico di Industria Felix.

Tra queste, sette aziende rappresentavano il Friuli Venezia Giulia: tre della provincia di Pordenone, tre di Trieste e una sola per la provincia di Udine, proprio la Società Lignano Pineta. Un risultato che sottolinea il ruolo di primo piano della realtà friulana nel panorama economico regionale e nazionale.

“Ricevere questo riconoscimento a Torino, in rappresentanza dell’unica realtà premiata per la provincia di Udine, è motivo di orgoglio e di responsabilità – dichiara il presidente Giorgio Ardito – . Non si tratta di un traguardo isolato, ma della conferma di un percorso che stiamo perseguendo con metodo e attenzione rivolto alle persone, al territorio e alla solidità dell’organizzazione. È il tipo di risultato che dà senso al lavoro quotidiano dei tanti collaboratori che amo chiamare team Lignano Pineta”.

Doppio premio: riconosciuta anche la sostenibilità

Il riconoscimento di Industria Felix si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione della società. Lignano Pineta è infatti rientrata anche tra le 40 realtà selezionate dal Corriere della Sera per il “Premio Bilancio di Sostenibilità”, iniziativa promossa con il supporto scientifico di Next – Nuova Economia per tutti. Un ulteriore attestato che premia la capacità dell’azienda di comunicare in modo trasparente e strutturato le proprie performance non finanziarie, sempre più centrali nel contesto economico contemporaneo.

Un modello che guarda al territorio

I due riconoscimenti, tra loro complementari, restituiscono l’immagine di un’impresa solida e al tempo stesso orientata al futuro. Una realtà capace di coniugare gestione economica e responsabilità sociale, contribuendo allo sviluppo del territorio attraverso servizi di qualità, attenzione alla sostenibilità e relazioni consolidate. Un percorso che, oggi, trova conferma anche nei numeri e nei premi, ma che affonda le proprie radici in una visione strategica costruita nel tempo.

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