Competitività e sostenibilità d’eccellenza, doppio premio per Lignano Pineta

Un premio che certifica numeri solidi, ma soprattutto un modello gestionale costruito nel tempo, capace di coniugare risultati, affidabilità e visione. La Società Lignano Pineta è stata premiata a Torino nell’ambito del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, riconoscimento assegnato alle imprese italiane che si distinguono per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità.



Il sigillo è stato consegnato al presidente Giorgio Ardito nel corso del 69° evento nazionale, ospitato nella sede dell’Unione Industriali Torino, uno dei contesti più autorevoli per il mondo produttivo italiano.

Un riconoscimento basato sui bilanci e sulla solidità aziendale

L’edizione 2026 del premio ha selezionato le 42 imprese più competitive del Nord Italia, individuate attraverso un algoritmo di analisi dei bilanci elaborato da Cerved e successivamente validate dal Comitato Scientifico di Industria Felix.



Tra queste, sette aziende rappresentavano il Friuli Venezia Giulia: tre della provincia di Pordenone, tre di Trieste e una sola per la provincia di Udine, proprio la Società Lignano Pineta. Un risultato che sottolinea il ruolo di primo piano della realtà friulana nel panorama economico regionale e nazionale.

“Ricevere questo riconoscimento a Torino, in rappresentanza dell’unica realtà premiata per la provincia di Udine, è motivo di orgoglio e di responsabilità – dichiara il presidente Giorgio Ardito – . Non si tratta di un traguardo isolato, ma della conferma di un percorso che stiamo perseguendo con metodo e attenzione rivolto alle persone, al territorio e alla solidità dell’organizzazione. È il tipo di risultato che dà senso al lavoro quotidiano dei tanti collaboratori che amo chiamare team Lignano Pineta”.

Doppio premio: riconosciuta anche la sostenibilità

Il riconoscimento di Industria Felix si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione della società. Lignano Pineta è infatti rientrata anche tra le 40 realtà selezionate dal Corriere della Sera per il “Premio Bilancio di Sostenibilità”, iniziativa promossa con il supporto scientifico di Next – Nuova Economia per tutti. Un ulteriore attestato che premia la capacità dell’azienda di comunicare in modo trasparente e strutturato le proprie performance non finanziarie, sempre più centrali nel contesto economico contemporaneo.

Un modello che guarda al territorio

I due riconoscimenti, tra loro complementari, restituiscono l’immagine di un’impresa solida e al tempo stesso orientata al futuro. Una realtà capace di coniugare gestione economica e responsabilità sociale, contribuendo allo sviluppo del territorio attraverso servizi di qualità, attenzione alla sostenibilità e relazioni consolidate. Un percorso che, oggi, trova conferma anche nei numeri e nei premi, ma che affonda le proprie radici in una visione strategica costruita nel tempo.