Tre eccellenze friulane protagoniste a Montecarlo nel weekend della Formula 1

11 Giugno 2026

di Giacomo Attuente

Dal cuore del Friuli Venezia Giulia alle hospitality più esclusive del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Nel weekend di Montecarlo, uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo, tre realtà friulane hanno portato il nome del territorio in un contesto internazionale frequentato da ospiti, vip, partner e protagonisti del motorsport mondiale.

All’interno degli spazi hospitality della FIA e del Team TGR Haas F1, il Friuli Venezia Giulia è stato rappresentato attraverso artigianalità, gusto e cucina di qualità, confermando ancora una volta la capacità delle imprese regionali di distinguersi anche fuori dai confini nazionali.

Le affettatrici artigianali di Snaidero Mirco a Montecarlo

Tra i protagonisti dell’esperienza monegasca c’era l’Officina Meccanica Snaidero Mirco di Mels, realtà specializzata nella realizzazione di affettatrici artigianali di alta precisione meccanica. Non semplici strumenti di lavoro, ma veri e propri pezzi unici, costruiti a mano e interamente personalizzati.

Per l’occasione sono state presentate due affettatrici dello stesso modello, ma con differenti personalizzazioni, espressione della cura per il dettaglio e della qualità manifatturiera che caratterizzano l’azienda friulana. A Montecarlo era presente Karin Snaidero, che ha rappresentato l’officina in una vetrina di assoluto prestigio internazionale.

I sapori di San Daniele nelle hospitality della Formula 1

Accanto all’eccellenza meccanica, non poteva mancare uno dei prodotti simbolo del Friuli nel mondo: il prosciutto. A portarlo a Montecarlo è stato Levi Gregoris de “La Bottega del Prosciutto – I Prosciutti di Levi” di San Daniele del Friuli, che ha proposto agli ospiti internazionali i suoi rinomati prosciutti crudi e i ricercati filettini di prosciutto.

Un incontro tra tradizione e alta qualità, capace di raccontare il territorio attraverso uno dei suoi sapori più riconoscibili. Le specialità di San Daniele sono state apprezzate da ospiti provenienti da diversi Paesi, contribuendo a valorizzare l’immagine enogastronomica del Friuli Venezia Giulia in un contesto globale.

La cucina friulana firmata dallo chef Davide Patat

A completare la presenza regionale è stato lo chef Davide Patat di “Al Duomo”, locale storico di Gemona del Friuli, che ha contribuito all’esperienza gastronomica dell’evento portando in primo piano qualità, tradizione e creatività della cucina friulana.

La sua presenza ha aggiunto un ulteriore tassello al racconto del territorio, dimostrando come la cucina possa diventare ambasciatrice di identità, cultura e professionalità. In un ambiente esclusivo come quello del Gran Premio di Monaco, il Friuli Venezia Giulia ha così potuto presentarsi non solo attraverso i suoi prodotti, ma anche attraverso la competenza di chi li interpreta.

Il Friuli Venezia Giulia in una vetrina internazionale

La partecipazione di queste tre realtà al weekend della Formula 1 di Montecarlo rappresenta una vetrina importante per il Friuli Venezia Giulia. Artigianalità, enogastronomia e cucina d’eccellenza si sono incontrate in uno scenario unico, frequentato da un pubblico internazionale e da figure di primo piano del mondo sportivo e imprenditoriale.

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