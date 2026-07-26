Maltempo in Friuli, temporali e allagamenti: ad Alesso 100 mm di pioggia in tre ore

l maltempo torna a colpire il Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali che nel pomeriggio di oggi hanno interessato soprattutto la fascia prealpina e la pianura. Le precipitazioni più consistenti si sono registrate tra l’Alto Friuli e il Pordenonese, dove sono arrivate anche le prime segnalazioni di allagamenti.



Nel corso del pomeriggio il flusso di Scirocco si è progressivamente intensificato, raggiungendo le Prealpi e favorendo la formazione di nuclei temporaleschi. Il vento ha soffiato su pianura e costa con raffiche comprese tra 30 e 50 chilometri orari.

Fino a 100 millimetri di pioggia in tre ore

Particolarmente rilevanti gli accumuli registrati in alcune località. Ad Alesso sono caduti 100 millimetri di pioggia nell’arco di tre ore, mentre Musi ha raggiunto i 65 millimetri e Meduno gli 83 millimetri. In pianura, il dato più significativo è quello di Basaldella di Vivaro, con 51 millimetri. Dopo le 16.30 le precipitazioni più intense hanno iniziato a concentrarsi soprattutto sulla pianura pordenonese.

Temporali ancora intensi sul Pordenonese

Nelle ore successive rovesci e temporali continueranno a interessare buona parte della fascia prealpina e della pianura. I fenomeni sono previsti più persistenti e intensi nel Pordenonese, dove localmente potrebbero verificarsi ulteriori accumuli superiori ai 50 millimetri.



Verso sera le piogge tenderanno a spostarsi in direzione della costa. Un miglioramento più deciso è atteso invece in tarda serata, quando le precipitazioni dovrebbero progressivamente esaurirsi e anche lo Scirocco cessare.

Allagamenti a Bordano, dieci chiamate al 112

Le forti piogge hanno già provocato alcune criticità. Nel primo pomeriggio alla Sala operativa regionale sono arrivate segnalazioni di allagamenti a Bordano. Il Nue 112 ha inoltre ricevuto una decina di chiamate per allagamenti dalla zona pedemontana del Pordenonese, una delle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni più intense.