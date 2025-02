Gli Extreme tornano in Italia: unica data al Lignano Sunset Festival

La band hard rock degli Extreme in concerto a Lignano.

Un altro grande nome della musica internazionale si aggiunge al cartellone del Lignano Sunset Festival: il 31 luglio, sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, saliranno gli Extreme, leggendaria band hard rock statunitense, per un’unica data italiana del loro nuovo tour europeo. L’evento inizierà alle 20.00, con un opening act che verrà annunciato prossimamente.

Il gruppo, nato a Boston nel 1985, è guidato dal carismatico Gary Cherone e dal virtuoso della chitarra Nuno Bettencourt. Ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo e ha firmato successi entrati nella storia della musica, su tutti la ballata “More Than Words”, autentico inno degli anni ’90. Dopo il boom con Pornograffitti (1990), il loro percorso è proseguito con album iconici come III Sides to Every Story (1992) e Waiting for the Punchline (1995), fino al recente Six (2023), che ha segnato il grande ritorno della band.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno disponibili in prevendita esclusiva sul sito della band dalle 11.00 di mercoledì 26 febbraio e in vendita generale sui circuiti Ticketone e Vivaticket dalle 11.00 di venerdì 28 febbraio. Tutte le informazioni su www.azalea.it.

Fra gli appuntamenti già confermati al Lignano Sunset Festival figurano anche l’happening metal con In Flames, Lacuna Coil e Shores of Null (15 giugno), e i concerti di Nek (6 agosto) e dei Nomadi (7 agosto)