Si è spenta a 56 anni Francesca Maria Verrettoni.

Lutto nella Polizia locale di Udine, per la scomparsa della commissaria Francesca Maria Verettoni, venuta a mancare a causa di una malattia all’età di 56 anni. La città perde una professionista stimata e un punto di riferimento all’interno del Comando di via Girardini, dove ha prestato servizio per quasi tre decenni.

Verettoni, residente a Udine, ha ricoperto diversi incarichi nel corso della sua carriera, lavorando nell’Edilizia e poi nell’ufficio comando. I colleghi la ricordano come una persona solare, sempre disponibile, profondamente legata alla famiglia e ai suoi due figli. Oltre all’impegno lavorativo, nutriva una grande passione per la cucina e il canto, aspetti che raccontano il suo spirito vivace e positivo.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dall’amministrazione comunale di Udine, attraverso le parole del sindaco Alberto Felice De Toni e dell’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano: “Nel corso di quasi trent’anni di servizio nel corpo di Polizia Locale di Udine, Verettoni ha rappresentato un esempio di grande professionalità e umanità, mettendo sempre al centro del suo operato il senso del dovere e l’attenzione verso i cittadini. Dapprima nell’unità operativa viabilità, poi, con il ruolo di commissaria, nella polizia edilizia e veterinaria, fino al settore economico-finanziario del corpo di polizia locale, ha svolto il suo lavoro con dedizione e competenza. Perdiamo una persona che ha dato tanto alla nostra comunità”.