Vacanza amara a Lignano: rifiuta etilometro e alcoltest, denunciato

Dopo il rifiuto dell’alcoltest, scattati denuncia e ritiro patente.

Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, poi la denuncia e il ritiro della patente: è accaduto nella notte tra il 19 e il 20 giugno a Lignano, dove un uomo classe 1988 di Bologna è stato fermato dai carabinieri per un controllo preventivo. L’uomo era alla guida di un Volkswagen con targa italiana (di cui non era proprietario) e probabilmente si trovava in vacanza nella località friulana.

Durante l’ispezione, i militari hanno notato evidenti segnali che facevano sospettare la possibilità di uno stato di ebbrezza e l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il 34enne si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro e agli accertamenti sanitari per la verifica di droghe. Per questo motivo sono scattate le denunce a piede libero, ai sensi degli articoli 186 comma 7 e 187 comma 8 del Codice della Strada. Immediato anche il ritiro della patente di guida.